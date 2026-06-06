El velatorio del Indio Solari será este domingo en Parque Domínico, Avellaneda

Carlos el “Indio” Solari, el reconocido cantante que en las últimas horas copó el foco del país tras su fallecimiento a los 77 años, finalmente será despedido en Parque Domínico, Avellaneda. Será a partir de las 11 de la mañana, con un despliegue de, por lo menos, 1500 efectivos de seguridad.

La despedida del Indio Solari se realizará en Avellaneda

Tras varias idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública que se llevará adelante este domingo 7 de junio, luego de que se realizara un último adiós privado, anoche.

Recientemente, el círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especulaba desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que, luego de consultas al Ministerio de Seguridad, se determinó que el Congreso «no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias» para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar el velatorio allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: «Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

NA