Antes de su salida de Gran Hermano, Furia tuvo un cruce con Coti: ¿No se la bancó?

Desde que ingresó Coti Romero a esta edición de Gran Hermano, Juliana «Furia» Scaglione la tiene entre cejas, y ya tiene planeadas varias estrategias para sacarla de la casa. Sin embargo, la correntina no se ha quedado atrás y anoche se le plantó a Furia.

Mientras los «hermanitos» tenían su habitual discusión para organizarse con el presupuesto semanal, nuevamente los cigarrillos generaron discordia. Juliana defendió su postura como fumadora pero Constanza no se lo dejó pasar y rápidamente comenzó una agitada pelea.

Fuerte cruce entre Furia y Coty, ninguna se achicó y ambas se encararon.#GranHermano pic.twitter.com/1lKzML4nVC — TRONK (@TronkOficial) April 16, 2024

“Siempre agarran algo de punto para que suene picante, porque vienen al pedo. Agarras cualquier cosa pequeña para estallar, pero fue un comentario para reírnos. Como en tu Gran Hermano todo lo daban vuelta, agrandan, eso ya pasó acá” le dijo la doble de riesgo a Romero.

“¿Qué significa eso? ¿Que te tengo envidia?” la cuestionó la participante. «Envidia le tenes a este Gran Hermano porque es mejor que el tuyo. El mejor GH papá, todos ustedes quieren volver a entrar acá y te tocó a vos. Ya vinieron un montón. Traigan gente que sepa jugar” contraatacó Juliana.

“Estás todo el tiempo hablando de eso¿Te da miedo que tenga seguidores?¿No? Entonces tranquila” la increpó la rubia. “Para nada, estoy re tranquila, pero es injusto. Tenés que ir a Gran Hermano Famosos” respondió Furia, mientras que Coti resaltó que «gracias a dios» esta adentro de la casa.

“Pásala bomba entonces, trae buena energía, no estés todo el tiempo durmiendo ¡Deja de dormir! Anda a cazar cocodrilos” le dijo Furia. “Anda a cog*r vos” le respondió Romero, contundente. Juliana no lo negó y dijo además de hacerlo también jugaba.

«Yo no estoy gritando todo el tiempo como vos yo juego, pero en el confesionario» exclamó Constanza, por lo que Furia se paró. «¿Alguien te gritó?¿Querés escucharme gritar?» dijo Furia, mientras se veía frente a frente con la jugadora.

«Dale, decime, grítame, a ver» la enfrentó a la influencer. «No te voy a gritar, te voy a besar en todo caso. A eso viniste, a besarme. Ya me di cuenta, otra que gusta de mi ahora» respondió Juliana mientras le daba un beso en la mejilla.

Más tarde, los «bros» hablaron sobre dicha pelea y Martín Ku aseguró que Scaglione se acobardó: «Furia hizo ‘la del chiste’ como para parecer que lo hizo de joda pero no fue así, como vio que Coti se le plantó le tiró un besito para calmar las aguas».

Por qué Furia dejó la casa de Gran Hermano hoy

En estas horas, Juliana «Furia» abandona la casa de Gran Hermano para atender su salud, luego del anuncio hecho anoche por el conductor Santiago del Moro. Por el momento se evitó dar un diagnóstico, pero la «hermanita» habló ayer sobre su requerimiento médico.

Así, Juliana «Furia» indicó que tiene una infección urinaria y que se encuentra en tratamiento con antibióticos. «La médica me dijo que no me asuste, que no me preocupe. Todo tiene tratamiento y se puede tratar acá adentro, es lo que me transmite la producción» señaló la jugadora.

Santiago del Moro dio más detalles del operativo para sacar de Gran Hermano a la competidora y luego reingresarla, siempre respetando el aislamiento, principal requisito y característica del reality de Telefe.

Al respecto, indicó que «ella va a ir a un lugar ya establecido» para realizarse los chequeos. Durante el viaje, «se aplicará todo tipo de protocolo para que no se rompa el aislamiento, va estar con auriculares y música».