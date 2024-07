Coti Romero y Nacho Castañares de Gran Hermano confirmaron su romance: la tierna foto

Coti Romero y Nacho Castañares, exparticipantes de Gran Hermano, se mostraron juntos y confirmaron así su romance. La confirmación de la relación llega varios meses después de haber salido de la casa más famosa del país. Si bien aseguran que se están conociendo, tienen una relación de pareja a la cual no quieren catalogar como noviazgo.

Durante el fin de semana, compartieron en Instagram la primera imagen juntos. Allí se los puede ver muy acaramelados, mientras se abrazan en una cama.

Coti y Nacho de Gran Hermano, juntos: las repercusiones

Quienes no estarían muy contentos con esta relación son los exnovios de ambos, también exjugadores de Gran Hermano. A Lucila “La Tora” Villar no le gusta nada que su ex esté iniciando un romance con Coti, mientras que a Alexis “Conejo” Quiroga no le hace gracia ver a su ex con su amigo del reality.

De hecho “El conejo” dejó de seguir en Instagram a Nacho al enterarse de su nuevo romance y puso, así, fin a la amistad que supieron construir.

La foto de Nacho y Coti probablemente dividirá a los exparticipantes de Gran Hermano, que siguen dando de qué hablar, a pesar de que quedan pocos días para que se conozca al nuevo campeón.

La imagen que compartieron Nacho y Coti de Gran Hermano en redes.

