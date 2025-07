Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano e influencer, habló en las redes sociales sobre su situación actual y contó cuáles son los proyectos que tiene en el futuro: «Me estoy dedicando más a mi«. Enterate acá lo que dijo la influencer y todos los detalles.

Coti Romero reapareció en las redes y contó que está atravesando un complicado momento

Coti Romero volvió a ser tendencia luego de varios días. La exjugadora de Gran Hermano tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y en los últimos días, su inactividad en las redes sociales causó una gran sorpresa.

La exparticipante de Gran Hermano salió a aclarar en sus historias que en este momento se encuentra bien: «Estoy tomándome el tiempo para mí misma, estoy reconectando un montón». Después, mencionó el por qué de su poca presencia en redes: «Me estoy dedicando más a mi, me estoy sintiendo mucho mejor».

Ante las dudas por su inactividad, respondió contundentemente: «Que no esté activa en redes no quiere decir que no esté bien. Estoy super bien«, aclaró. A su vez, le dijo a sus seguidores que no se preocupen «Estoy con un montón de cosas y por eso estoy como desaparecida«.

Coti Romero reapareció en las redes: los planes que tiene a futuro

Luego de que Coti Romero contará que se encontraba bien, a pesar de su inactividad en redes, la joven reveló qué cosas está realizando en la actualidad: «Arranque clases de ingles, en agosto voy a arrancar la carrera de periodismo deportivo«, resaltó la influencer, ante la sorpresa de sus seguidores.

Además, la joven correntina reveló cuáles son sus deseos para el futuro: «Quiero estudiar, quiero prepararme para lo que realmente quiero hacer«. Coti aclaró que desea cumplir sus objetivos a su tiempo: «Quiero hacer las cosas sin presiones, no quiero hacer nada por obligación».

Cabe resaltar que Coti ingresó a la casa de Gran Hermano en la última edición que ganó Tato Algorta. La joven entró por unos minutos en un Congelados, vestida de leopardo. Anteriormente, ya había participado en dos ediciones anteriores, una desde el comienzo y otra gracias a un Golden Ticket.