Luciano Castro tomará medidas legales contra Sabrina Rojas por sus dichos sobre la crianza de sus hijos

En medio de la creciente tensión con Sabrina Rojas, Luciano Castro decidió acudir a la Justicia para frenar los comentarios públicos de su ex sobre la relación con sus hijos. Así lo reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), donde explicó que el actor busca proteger la intimidad de los menores.

Luciano Castro se hartó de Sabrina Rojas

“Luciano se cansó de todas las críticas públicas de Sabrina Rojas a él como padre, no como pareja”, contó el conductor. Y detalló: “Como los dos nenes son menores de edad, va a recurrir a la Justicia, como hacen muchos padres, para que no se hable más de la situación de los chicos”.

Según De Brito, la decisión incluye la presentación de un bozal legal: “No quiere que se involucre a sus hijos. Después, si Sabrina quiere decir que fue mal marido o mal ex, no le molesta. Pero lo que no quiere es que hable de los nenes, que son chicos”.

El periodista también confirmó que Castro ya dio aviso de esta medida legal: “Luciano no habla públicamente, pero sí nos mandó a decir que este bozal legal le va a llegar a Sabrina”.

Cabe recordar que Rojas y Castro se separaron en 2021, pero recién en abril de 2025 ella confirmó que el divorcio se hizo efectivo: “Estuve casada y me divorcié la semana pasada”, reveló en su programa Pasó en América.

Sabrina Rojas fue letal con Luciano Castro por faltar al cumpleaños de su hija

Sabrina Rojas dejó en claro su malestar con Luciano Castro luego de que el actor se ausentara del cumpleaños de su hija Esperanza. A través de un extenso y sentido mensaje en Instagram, la actriz y conductora compartió una reflexión cargada de indirectas para su ex pareja, quien no estuvo presente en el evento familiar por encontrarse de gira con su obra Caer (y levantarse).

“Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, escribió Rojas junto a fotos del festejo. Y siguió con una frase que pareció tener un claro destinatario: “Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando, aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, y yo los elijo siempre”.

La conductora no se quedó ahí y profundizó con un mensaje aún más contundente: “Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras, que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando. Porque para mis hijos la vida es bella”.

“Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo la vida. Y cuando no te queda otra, te das cuenta que sola podés con todo… y encima, sos feliz”, cerró Rojas, dejando en evidencia que su etapa con Castro ya es cosa del pasado, y que hoy prioriza su bienestar y el de sus hijos.

Con información de PrimiciasYa