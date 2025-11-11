Cuáles son las comidas más elaboradas para las Fiestas de Fin de Año

En pocas semanas llegará el momento de celebrar las Fiestas de Fin de Año. En Argentina, la cena de Nochebuena, el almuerzo de Navidad como la víspera de Año Nuevo son ocasiones que se esperan con gran entusiasmo. Y la tradición de reunirse alrededor de una mesa llena de platos deliciosos hace que nadie quiera perderse nada.

Cuáles son las comidas saladas más elaboradas para las Fiestas de Fin de Año

Vitel Toné

Este plato frío es un clásico de las Fiestas. Esta receta se prepara con carne —puede ser peceto o lomo— y se lo cubre con una salsa cremosa a base de atún, anchoas, mayonesa y otros ingredientes como las alcaparras. Se suele servir en rodajas y acompañado de una ensalada.

Matambre relleno

Un corte de carne que no falla. En su interior cuenta con diversos ingredientes como huevo duro, morrón, zanahoria, aceitunas y jamón. Luego se enrolla y se cocina en el horno. Un plato por demás completo y sabroso.

Asado

Si bien no es un plato exclusivamente para la Nochebuena, la Navidad o el Año Nuevo, en esta época del año aumenta el volumen de parrillas encendidas. Costillares, pollos, lechones, corderos, chivitos y demás carnes son cocidas a las brasas, donde los comensales aguardan con tenedor y cuchillo en mano.

Ensalada rusa

Esta es quizás la guarnición más clásica para las Fiestas de fin de año. Preparada a base de papas, zanahoria, arvejas y mayonesa, es un acompañamiento ideal para carnes asadas o el ya mencionado vitel toné.

Cuáles son las comidas dulces más elaboradas para las Fiestas de fin de año

Pan dulce casero

Otro clásico de las fiestas es el pan dulce, un pan dulcemente aromatizado con frutas secas, pasas de uva y especias. Se suele decorar con frutas confitadas y azúcar impalpable.

Turrón

Aunque es de origen español, el turrón se ha convertido en un dulce típico de las fiestas argentinas. Lo hay de diversos tipos: duro, blando, con frutas secas, con chocolate, etc. Es un postre ideal para compartir en familia.

Budín de pan

El budín de pan es un postre económico y fácil de preparar. Se elabora con pan duro remojado en leche, huevos, azúcar y pasas de uva. Se hornea hasta que esté dorado y se sirve tibio.

Mousse de chocolate

El mousse de chocolate es un postre ligero y delicioso que gusta a grandes y chicos. Se prepara con chocolate, huevos, azúcar y crema de leche. Se suele decorar con cacao en polvo o virutas de chocolate.

