Cuándo es la final de «La Voz Argentina» y como verla

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, viene de cerrar sus semifinales, y mientras se prepara para su última gala, el canal sigue modificando la programación y se mantienen las dudas sobre qué días hay programa.

Los equipos se encuentran en plena definición, con los últimos cuatro participantes: Alan Lez (Lali Espósito), Nicolás Behringer (Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Soledad Pastorutti).

Desde hace unas semanas, el programa sufre constantes cambios en su programación, por lo que son varias las cancelaciones.

Para malestar de los fans, el ciclo ya no va de domingo a viernes, y encima, posiblemente para generar expectativas, este jueves no habrá programa y por lo tanto tampoco será la final.

De esta manera, en lugar de La Voz Argentina irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.

Cómo es la gran final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se pasó para el próximo lunes 13 de octubre, cuando finalmente se conocerá al flamante campeón de esta edición.

Cómo ver La Voz Argentina en vivo:

La final de La Voz Argentina puede seguirse tanto por televisión como online:

Televisión:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Online:

A través del sitio oficial de Telefe, ingresando a MiTelefe y seleccionando la opción “Vivo”.