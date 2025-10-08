Se conocieron los finalistas de La Voz Argentina 2025

Este miércoles 8 de octubre, la semifinal de La Voz Argentina definió a los artistas que llegaron a la gran final del reality de Telefe, que se celebrará este domingo. Tras semanas de intensas competencias, quedaron seleccionados cuatro finalistas, uno por cada team, quienes buscarán consagrarse como la mejor voz del país.

Quienes son los finalistas de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer del Team Luck Ra

Alan Lezcano del Team Lali

Eugenia Rodríguez del Team Miranda!

Milagros Gerez Amud del Team Soledad

Con esta definición, el certamen se prepara para su gran cierre, donde los finalistas pondrán toda su energía y talento en el escenario para llevarse el título y el reconocimiento como la mejor voz de Argentina 2025.

¿Cuándo es la final de La Voz Argentina?

La final de La Voz Argentina 2025 se transmitirá en vivo el domingo 12 de octubre de 2025 a las 22:00 horas (hora de Argentina) por Telefe. El programa será conducido por Nico Occhiato y contará con la participación de los coaches Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!

¿Cómo ver la final en vivo?

Televisión tradicional : Sintoniza Telefe en el canal de la televisión abierta argentina.

: Sintoniza Telefe en el canal de la televisión abierta argentina. Streaming en vivo : Accede a la transmisión en vivo a través de mitelefe.com, el sitio oficial de Telefe. Allí podrás ver el programa en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

: Accede a la transmisión en vivo a través de mitelefe.com, el sitio oficial de Telefe. Allí podrás ver el programa en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet. YouTube: El canal oficial de La Voz Argentina en YouTube también ofrece contenido relacionado con el programa, aunque la transmisión en vivo puede no estar disponible. Puedes visitar el canal aquí: La Voz Argentina en YouTube.

¿Cómo votar por tu favorito?

Durante la final, se podrá votar por su participante favorito a través de la aplicación oficial de Telefe, disponible para dispositivos móviles. La votación será clave para determinar al ganador de esta edición.