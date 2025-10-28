Cuánto cuestan los iPhone 17, Pro y Pro Max en Argentina: ¿Cómo funciona el Trade In?

La renovación de smartphones se volvió una opción más accesible gracias al regreso del plan canje, una modalidad que permite entregar un celular usado —ya sea iPhone o Samsung— a cambio de un descuento importante en la compra de un nuevo dispositivo.

Tanto Apple, a través de sus revendedores oficiales, como Samsung Argentina, mantienen activas promociones que pueden alcanzar rebajas de hasta el 50 % según el modelo y el estado del equipo que se entregue.

Cómo funciona el plan canje

El sistema es simple: el usuario entrega su celular actual, que es evaluado por la marca o el distribuidor, y recibe un crédito o descuento inmediato para comprar un nuevo modelo.

En el caso de Apple, el programa —conocido como Trade In— se gestiona a través de tiendas oficiales como MacStation, OneClick e iPoint. Allí se analiza el equipo (pantalla, batería, cámara y funcionamiento general) y se ofrece un valor estimado de canje.

Por ejemplo, un iPhone 12 o un Samsung S22 en buen estado puede generar un crédito de entre 300.000 y 700.000 pesos, que se descuenta del precio final de un nuevo iPhone 17, iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max.

Cuánto cuestan los nuevos iPhone en el país

Los valores de los últimos modelos de Apple varían según la versión y capacidad de almacenamiento.

Actualmente, el iPhone 17 Pro se comercializa desde $3.100.000, mientras que el iPhone 17 Pro Max parte de aproximadamente $3.900.000, aunque algunos comercios los listan hasta en $5.000.000 dependiendo del almacenamiento y la cotización del dólar.

Con el plan canje, el usuario podría ahorrarse hasta un 20 % del valor total del equipo nuevo, una diferencia significativa considerando el contexto inflacionario y los impuestos de importación que afectan a la tecnología en Argentina.

Además del beneficio económico, las empresas destacan el aspecto ambiental y de seguridad: los equipos entregados se reacondicionan o reciclan mediante procesos certificados, evitando desechos electrónicos y garantizando el borrado seguro de datos personales.