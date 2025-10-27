Plan canje de celulares Samsung: cómo es la promoción para renovar tu smartphone 

La marca de celulares Samsung mantiene en la Argentina su Plan Canje, un programa diseñado para facilitar a los usuarios la compra y actualización de smartphones.

El Samsung Plan Canje en Argentina es una promoción que te permite entregar tu equipo usado (celular, tablet o incluso otros dispositivos) como parte de pago para adquirir un equipo nuevo, y obtener así un descuento o bonificación.

¿Cómo funciona el plan canje de celulares de Samsung?

Elegís el equipo nuevo que querés comprar en el sitio oficial de Samsung Argentina (o en una tienda adherida).

Dentro del proceso de compra, seleccionás la opción de “Plan Canje” o equivalente, y cotizás los dispositivos usados que vas a entregar como parte de pago.

Comprás el equipo nuevo pagando el precio completo al momento de la compra.

Una vez recibido el nuevo equipo, Samsung coordina la recolección de los dispositivos usados que vas a entregar.

Tras la recepción y verificación del equipo usado, te acreditan la bonificación en el medio de pago que usaste para la compra. El plazo suele ser de 10 a 20 días hábiles aprox.

Principales condiciones y requisitos

El Plan Canje es válido para residentes de la República Argentina, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego.

Se permite entregar hasta dos equipos usados en algunos casos (por ejemplo, hasta dos smartphones, o un smartphone + una tablet) en la modalidad online.

El equipo usado (celular/tablet) debe poder encender, tener IMEI legible, no tener bloqueo, etc. Si el estado declarado difiere del real, el valor de la bonificación puede reducirse.

Beneficios que ofrecen

Descuentos que pueden llegar a alrededor del 30% a 50% del valor del equipo nuevo, dependiendo del modelo y del equipo usado.

Posibilidad de dar de alta un equipo más moderno pagando menos gracias al canje.

Contribución al reciclaje tecnológico: el equipo viejo es reacondicionado o reutilizado.

Aspectos a tener en cuenta / posibles “peros”

Aunque comprás el equipo nuevo al momento, la bonificación se acredita después. Es decir: pagás el monto completo y luego te reintegran la bonificación. Esto puede afectar tu flujo de caja.

Verificá que el equipo usado que vas a entregar cumple con los requisitos (funciona, no está bloqueado, IMEI no irregular, etc.). Si hay defectos no declarados, la bonificación puede bajar.

Siempre consultá si hay modelos específicos del nuevo equipo que participan en la campaña, y cuáles son los valores máximos de descuento para tu modelo usado.

Aunque la promesa es “hasta X% de descuento”, no todos los equipos usados alcanzan el tope, esto dependerá del tipo/modelo/marca del usado.