«Cuídense»: el provocador tuit que Jorge Rial le dedicó a Marina Calabró

El vínculo entre los periodistas Marina Calabró y Jorge Rial quedó herido luego del abrupto final del ciclo «TV Nostra», que se emitía por América y fue levantado del aire a dos meses de su estreno.

Calabró se encontraba entre el elenco de panelistas, junto a Diego Ramos y Ángela Lerena, y Rial anunció a sus pares que iba a cancelar el programa solo dos horas antes de hacer el último programa.

«Sentí que hizo todo a nuestras espaldas por miedo a que se filtrara la información. Evidentemente no confiaba en mí. Y para mí fue duro enterarme de esa manera que no confiaba en mí. Nunca lo he traicionado«, contó la hija del humorista en julio pasado, consultada sobre el tema.

Ese malestar conjunto también fue puesto de manifiesto por Rial en las últimas horas, con un picante tuit contra la periodista, que se sumará a un nuevo ciclo conducido por Luis Majul y Débora Plager.

“¡Pedro! Mira quién vuelve. La viudita a la tele” lanzó Rial en redes sociales, haciendo referencia a la frase de «El contra», el mítico personaje que interpretaba Juan Carlos Calabró.

Y agregó una acusación: “¿A quién va a traicionar ahora? Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo».

Por ahora, Calabró no respondió a ese mensaje apócrifo. Sin embargo, previamente ella había comentado que con el final de «TV Nostra» el conductor «me dio un cachetazo de esa magnitud».