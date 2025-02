¡Cumplió! La fan de Luck Ra se tatuó lo que el músico le había diseñado en la Fiesta de la Manzana 2025

La Fiesta de la Manzana 2025 en Roca dejó un momento inolvidable para una fanática de Luck Ra. Es que el cuartetero del momento deslumbró a todos en la noche del sábado y cumplió con un particular pedido que le hizo una joven admiradora.

El particular pedido de una fanática a Luck Ra en la Fiesta de la Manzana 2025

El último sábado, Agustina se acercó al predio de la Fiesta de la Manzana 2025 y logró subir al escenario principal donde actuaba Luck Ra debido a un cartel que la distinguía del resto del público: le pedía al músico que le diseñara un tatuaje.

El pedido no pasó desapercibido para el cantante de 26 años nacido en Córdoba. Al darse cuenta, el artista la convocó a Agustina al escenario principal y cumplió con la llamativa petición.

Un tanto dubitativo, el músico barajó opciones dentro de su cabeza, pero parecía que ninguna le llegaba a convencer. Hasta que decidió acompañar un símbolo suyo con el del festival más convocante de la provincia de Río Negro.

El tatuaje que una fanática de Luck Ra se hizo luego de la Fiesta de la Manzana 2025

«Ya que estamos acá, ¿te parece bien una firma mía con una manzana para inmortalizar el momento con todos?«, le preguntó Luck Ra a Agustina, que lanzó un “sí” inmediatamente como respuesta. Sobre el piso del escenario Carlos Soria, el músico se tomó unos segundos para firmar el cartel y dibujar a un costado una pequeña manzana.

«Este es el tatuaje, espero por favor que se mejore», bromeó el músico mientras el público aplaudía y reconocía su gesto con la fanática. Finalmente, en las últimas horas, Agustina lució en sus redes sociales el tatuaje sugerido por el cantante.

«Para siempre @luckra», fue el texto que acompañó la historia. En el brazo de la joven se ve el diseño que pensó el cantante y la fecha en la que pudo cumplir su sueño y conocer a su ídolo.

El tatuaje de la fanática de Luck Ra.

«Otro día más cumpliendo sueños, esta vez abracé a la persona que viene sanando mis heridas y que me mantiene con el alma en vida», había posteado la joven en sus redes, luego de conocer el cantante cordobés.

«Fue un abrazo inolvidable, un abrazo en el que literal sentí que me sanaste por completo y que nadie ni nada podia volver a herirme. Gracias Facu por esta nueva experiencia, gracias por tus palabras y gracias por venir a visitarnos. Te amo, te esperamos siempre y te recibimos con los bravos abiertos. PD: Obvio que me lo voy a tatuar, no fue chamuyo asi que pronto lo voy a publicar», había prometido la fanática… y cumplió.