Daniel Osvaldo sigue internado: cómo está su salud y las últimas novedades sobre su recuperación

Daniel Osvaldo continúa internado después de ser operado por un derrame pleural y una infección. Su familia llevó tranquilidad sobre su evolución y el exfutbolista ya piensa en retomar su actividad con Barrio Viejo.

La salud de Daniel Osvaldo continúa bajo seguimiento médico después del cuadro que obligó a internarlo y someterlo a una intervención. El exfutbolista y músico permanece hospitalizado mientras los profesionales avanzan con los estudios para determinar con precisión el origen de la infección que provocó un derrame pleural.

Según informó Página/12, la familia de Osvaldo aseguró que se encuentra lúcido y estable y salió a desmentir algunas de las versiones más alarmantes que circularon en los últimos días sobre su estado. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente que haya recibido el alta médica.

Cómo sigue Daniel Osvaldo después de la operación

El exdelantero había comenzado con dolores y falta de apetito que inicialmente fueron relacionados con una molestia muscular o intercostal.

Sin embargo, los estudios posteriores revelaron que presentaba un derrame pleural, es decir, una acumulación anormal de líquido en el espacio que rodea los pulmones. Los médicos también detectaron un proceso infeccioso.

Ante ese cuadro, Osvaldo debió ser sometido a una intervención para limpiar la zona afectada. Durante el procedimiento se tomaron muestras para realizar cultivos y establecer qué agente provocó la infección.

Posteriormente fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, para continuar con su atención y recuperación.

La familia de Daniel Osvaldo aclaró cómo se encuentra

En medio de las diferentes versiones que comenzaron a circular, la familia decidió hablar públicamente para llevar tranquilidad y aclarar algunos datos sobre la internación.

Sus allegados aseguraron que Osvaldo está “bien y lúcido” y negaron que durante la intervención le hayan extirpado parte de un pulmón.

También desmintieron que presente complicaciones en las piernas y rechazaron que el cuadro que provocó esta internación esté relacionado con el consumo de sustancias.

La familia pidió además prudencia al momento de difundir información sobre la salud del exfutbolista mientras continúa bajo seguimiento médico.

Daniel Osvaldo ya piensa en volver a los escenarios

En medio de la recuperación apareció otro dato alentador. Osvaldo mantuvo contacto con sus compañeros de Barrio Viejo, la banda de rock que lidera, y les transmitió sus ganas de regresar a los escenarios.

El músico tiene la mirada puesta en el 31 de octubre, cuando Barrio Viejo tiene previsto presentarse en Café Berlín para celebrar los diez años de la banda.

“Ensayen que yo voy a estar bien para esa fecha”, habría sido el mensaje que hizo llegar a sus compañeros.

De todos modos, su participación en el recital dependerá de su evolución y de la autorización de los médicos.

Qué esperan ahora los médicos

Uno de los puntos centrales de la internación sigue siendo conocer el resultado de los cultivos realizados durante la intervención. Esos estudios permitirán determinar con mayor precisión el origen de la infección y ajustar el tratamiento.

Por ahora, el panorama muestra señales favorables, aunque se mantiene la cautela: Daniel Osvaldo continúa bajo control médico, está lúcido y estable y todavía no se informó oficialmente cuándo podrá recibir el alta.