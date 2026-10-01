Daniel Osvaldo habló desde su internación y reveló qué quiere hacer cuando se recupere

Daniel Osvaldo continúa internado después de atravesar una infección pulmonar y un derrame pleural. Mientras permanece bajo seguimiento médico, se conoció el mensaje que les hizo llegar a sus compañeros de Barrio Viejo y el proyecto que espera concretar a fines de octubre.

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación después de que el exfutbolista debiera ser internado e intervenido por un derrame pleural y una infección pulmonar. Sin embargo, en medio del delicado momento apareció un dato que refleja sus expectativas de recuperación: ya piensa en volver a los escenarios.

Osvaldo les hizo llegar un mensaje a sus compañeros de Barrio Viejo, la banda de rock que integra desde hace años y con la que tiene previsto celebrar una fecha especial durante octubre.

Según reveló un amigo del exdelantero en diálogo con BigBang y reprodujo revista Gente, Osvaldo fue contundente con los músicos: “Ensayen que yo voy a estar bien para esa fecha”.

Daniel Osvaldo ya piensa en volver a tocar con Barrio Viejo

La fecha a la que hizo referencia el exjugador es el 31 de octubre, cuando Barrio Viejo tiene programado un show en Café Berlín, en Villa Devoto, para celebrar los diez años del proyecto musical.

Por el momento, su participación dependerá de cómo avance su recuperación y de las indicaciones médicas. No existe una confirmación de que pueda presentarse en el recital.

Sin embargo, el mensaje que envió a sus compañeros muestra que Osvaldo mantiene la expectativa de recuperarse a tiempo para regresar al escenario.

La música se convirtió en una parte central de su vida después de abandonar el fútbol profesional. Con Barrio Viejo desarrolló su faceta como cantante y compositor y realizó diferentes presentaciones en vivo.

Cómo sigue Daniel Osvaldo tras su delicado problema de salud

El exfutbolista permanece internado luego de que los médicos detectaran un derrame pleural, una acumulación de líquido en el espacio que rodea los pulmones.

Inicialmente había atravesado dolores y molestias que fueron interpretados como un problema muscular o intercostal. Posteriormente, los estudios determinaron que el origen era pulmonar y los profesionales decidieron intervenirlo para limpiar la zona afectada por una infección.

Después fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande, para continuar su atención en un establecimiento de mayor complejidad.

La familia aclaró cómo está Daniel Osvaldo

Ante las distintas versiones que comenzaron a circular sobre su salud, la familia de Osvaldo decidió publicar un comunicado para llevar tranquilidad.

Sus allegados aseguraron que se encuentra “bien y lúcido” y desmintieron que le hayan extirpado una parte del pulmón, que presente complicaciones en las piernas o que la internación esté relacionada con el consumo de sustancias.

También explicaron que los médicos realizaron una limpieza de la zona comprometida y tomaron muestras para efectuar cultivos destinados a determinar el origen de la infección.

Mientras continúa bajo control médico y a la espera de la evolución de su cuadro, Osvaldo ya tiene una fecha marcada en el calendario: el 31 de octubre, cuando Barrio Viejo tiene previsto celebrar sus diez años sobre el escenario.

Su presencia todavía dependerá de su recuperación, pero el mensaje que envió a sus compañeros dejó en claro cuál es uno de sus principales objetivos para cuando pueda dejar atrás la internación.