Daniela Celis contó cómo transitó la internación de Thiago Medina: “Me miraban como si fuera una viuda” 

Daniela Celis habló del calvario que vivió durante la internación de Thiago Medina y reveló qué era lo que más la impactaba de ir a la Basílica de Luján a pedir por el papá de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Este domingo, la ex Gran Hermano estuvo invitada al ciclo de Juana Viale y reveló detalles de lo que sucedió en el tiempo que estuvo acompañando a Thiago Medina.

Daniela Celis contó lo difícil que fue ver a Thiago Medina internado con pocas chances de vivir

“Él tenía muy pocas chances de vivir. La verdad es que tenía todos los órganos afectados. Él se accidentó y explotaron todos sus órganos, las costillas, se perforó su pulmón, hígado, rígido, riñones, páncreas, todo, todo”, dijo este domingo al aire de Almorzando con Juana (eltrece). Y señaló que el hecho de que esté vivo “es un milagro conjunto con la ciencia”.

A corazón abierto, aseguró que en ese momento, aunque el panorama no era alentador, no pudo más que aferrarse a la fe.

“Iba mucho a rezar a Lujan. Y cada vez que iba a la basílica, la gente me miraba con mirada de pena, como hasta viuda te diría que me miraban… Feo, feo. Y decía ‘ay, ¿qué no estoy viendo yo que está viendo todo el resto?’”, recordó conmovida.

A modo de cierre, admitió: “O sea, en mi cabeza no existía la posibilidad de que él no estuviera conmigo. Él tenía que volver. Él iba a volver. Yo lo sentía, lo sabía”.

Daniela Celis contó cuál es el tratamiento que debe hacer Thiago Medina tras el accidente

Después de algo más de un mes, Daniela Celis volvió al programa de streaming del que participa y contó cómo sigue la recuperación de Thiago Medina.

El mediático tuvo un accidente con su moto el 12 de septiembre y, después de 27 días, salió de terapia intensiva y, posteriormente, recibió el alta médica.

Además de contar lo contenta que estaba por la energía que le llegó de la gente y lo durísimo que fueron los primeros días de la internación, Daniela Celis dio detalles de cómo fueron las primeras horas de Thiago Medina fuera del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Cuando Thiago salió tenía mucha cantidad de estímulos, 200 cámaras y gente que parecía un teatro de Mar del Plata. ¿Cómo tomó toda esta nueva información, esto de estar en todos los portales?”, quiso saber Lucas Spadafora.

Sin dudar, “Pestañela” dio detalles que hasta ahora se desconocían. “Lo preparamos. En el hospital tenía psicólogos también, que sigue estando con psicóloga Thiago. Intenté contarle lo máximo que se podía llegar a enterar para cuando le pregunten las cosas, porque no se acordaba cómo fue el accidente o qué es lo que estaba haciendo ese día”, remarcó.

La mediática dijo que entendían que eran preguntas que le iban a hacer y que él quería saber, además. “Le respondíamos lo que él preguntaba, ni más ni menos. Esto fue un proceso de a poquito. A los días se le prendió la televisión cuando pasó a sala, se le dio el teléfono también en ese momento. Todo muy cuidado y muy acompañado”, agregó.

Daniela expresó que toda esa información era mucha para decirle toda junta y se la fueron contando de a poco hasta que salió del centro de salud una manera que fue estudiada.