Menú semanal saludable: carnes, legumbres y verduras para comer bien sin renunciar al sabor
Lo importante es adoptar hábitos sostenibles y disfrutar del proceso, sin caer en dietas restrictivas ni soluciones rápidas.
Perder peso no tiene por qué significar pasar hambre ni renunciar al sabor. Un menú equilibrado, con presencia de carnes magras, legumbres, verduras frescas y frutas, puede ayudar a lograr una alimentación variada y sostenible en el tiempo. La clave está en combinar los alimentos de forma inteligente, respetando las porciones y priorizando la calidad de los nutrientes.
Especialistas en nutrición destacan que una dieta balanceada debe incluir proteínas de buena calidad, como pollo, pescado, huevos y legumbres, junto a una variedad de verduras coloridas que aporten vitaminas, minerales y fibra. Además, los carbohidratos integrales —como el arroz integral, la avena o la batata— son aliados que brindan energía sin elevar bruscamente el azúcar en sangre.
Lunes
- Almuerzo: Pollo a la plancha con ensalada de hojas verdes, tomate y palta.
- Cena: Sopa de verduras y omelette con espinaca.
Martes
- Almuerzo: Lentejas guisadas con zanahoria, cebolla y morrón.
- Cena: Filet de pescado al horno con puré de zapallo y brócoli al vapor.
Miércoles
- Almuerzo: Carne magra salteada con vegetales y arroz integral.
- Cena: Ensalada de garbanzos con atún, huevo y tomate cherry.
Jueves
- Almuerzo: Tarta de acelga con base integral y ensalada fresca.
- Cena: Pollo al limón con calabaza asada.
Viernes
- Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas, zanahoria rallada y huevo duro.
- Cena: Omelette de claras con champiñones y ensalada verde.
Sábado
- Almuerzo: Pescado grillado con puré mixto (papa y coliflor).
- Cena: Wok de verduras con tofu o pollo.
Domingo
- Almuerzo: Asado magro con ensalada completa.
- Cena: Crema de calabaza con pan integral tostado.
Recomendaciones para acompañar el plan semanal
- Beber dos litros de agua por día.
- Evitar bebidas azucaradas y ultraprocesados.
- Priorizar las cocciones simples (plancha, horno o vapor).
- Incorporar frutas frescas como colaciones o postre.
- Mantener horarios regulares de comida para mejorar la digestión.
