Daniela Celis detalló el calvario que vivió durante la internación de Thiago Medina: “Nunca en mi vida…”

Daniela Celis volvió al streaming y dio detalles de lo que tuvo que vivir durante los 28 días en los que su expareja, Thiago Medina, estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Los detalles en esta nota.

Daniela Celis detalló el calvario que vivió durante la internación de Thiago Medina

“Fueron 28 días, de los cuales 21 estuvo en coma inducido, donde estaba su cuerpo, pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, aseguró Daniela Celis, al hablar de la internación de Thiago Medina.

“Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente”, detalló la influencer. Luego recordó su charla que tuvo con el hombre que socorrió a Thiago y cómo su ex le expresó su deseo de volver a estar con sus pequeñas hijas.

“Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena. Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”, recordó.

“Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos… La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Estaba en mi casa con las dos nenas y mi mamá que es una persona grande”, concluyó Celis, que no dudó en recibir nuevamente en su casa a Thiago para que continúe a su lado su recuperación.

