La película protagonizada por Tom Holland que dura dos horas y es la más vista de todas en Netflix

Netflix suma éxitos constantemente, pero hay una película protagonizada por Tom Holland que data de unos años y así y todo se convirtió en una de las más vistas. Con una duración de dos horas, esta historia llena de acción y aventura atrapó a los espectadores.

Netflix: una película protagonizada por Tom Holland que dura dos horas y es la más vista de todas

La producción en cuestión se trata de Uncharted: Fuera del mapa, una película estadounidense que se estrenó en 2022, es dirigida por Ruben Fleischer y cuenta con las actuaciones protagónicas de Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

La película ocupa el primer lugar del ranking de películas de Netflix en Argentina y es ideal para ver en un tiempo libre porque dura solo 1 hora y 56 minutos. Sinopsis:

«Nathan Drake, un astuto cazador de tesoros, y Sully, su renegado mentor, se embarcan en una peligrosa aventura por el mundo para encontrar el oro perdido de Magallanes».

Quiénes son los protagonistas de Uncharted: Fuera del mapa

La película Uncharted: Fuera del mapa (Uncharted, 2022) está protagonizada por:

Tom Holland como Nathan Drake, un joven cazador de tesoros y aventurero que busca pistas sobre el paradero de su hermano perdido y un legendario tesoro.

Mark Wahlberg como Victor “Sully” Sullivan, un experimentado cazador de tesoros que se convierte en mentor y compañero de Nathan.

Antonio Banderas como Santiago Moncada, el principal antagonista, heredero de una familia con vínculos históricos con el tesoro perdido.

Sophia Ali como Chloe Frazer, una hábil ladrona y cazatesoros que mantiene una relación ambigua con Nathan y Sully.

Tati Gabrielle como Braddock, una mercenaria al servicio de Moncada.

Dirección: Ruben Fleischer

En qué plataformas se puede ver Uncharted: Fuera de mapa

Además de estar en Netflix, la película Uncharted: Fuera del mapa también puede verse en otras plataformas de streaming y alquiler, según el país. Algunas de las opciones incluyen: