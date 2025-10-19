La película protagonizada por Tom Holland que dura dos horas y es la más vista de todas en Netflix
La plataforma tiene un thriller lleno de acción y aventura que no podés dejar pasar.
Netflix suma éxitos constantemente, pero hay una película protagonizada por Tom Holland que data de unos años y así y todo se convirtió en una de las más vistas. Con una duración de dos horas, esta historia llena de acción y aventura atrapó a los espectadores.
Netflix: una película protagonizada por Tom Holland que dura dos horas y es la más vista de todas
La producción en cuestión se trata de Uncharted: Fuera del mapa, una película estadounidense que se estrenó en 2022, es dirigida por Ruben Fleischer y cuenta con las actuaciones protagónicas de Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas.
La película ocupa el primer lugar del ranking de películas de Netflix en Argentina y es ideal para ver en un tiempo libre porque dura solo 1 hora y 56 minutos. Sinopsis:
«Nathan Drake, un astuto cazador de tesoros, y Sully, su renegado mentor, se embarcan en una peligrosa aventura por el mundo para encontrar el oro perdido de Magallanes».
Quiénes son los protagonistas de Uncharted: Fuera del mapa
La película Uncharted: Fuera del mapa (Uncharted, 2022) está protagonizada por:
- Tom Holland como Nathan Drake, un joven cazador de tesoros y aventurero que busca pistas sobre el paradero de su hermano perdido y un legendario tesoro.
- Mark Wahlberg como Victor “Sully” Sullivan, un experimentado cazador de tesoros que se convierte en mentor y compañero de Nathan.
- Antonio Banderas como Santiago Moncada, el principal antagonista, heredero de una familia con vínculos históricos con el tesoro perdido.
- Sophia Ali como Chloe Frazer, una hábil ladrona y cazatesoros que mantiene una relación ambigua con Nathan y Sully.
- Tati Gabrielle como Braddock, una mercenaria al servicio de Moncada.
Dirección: Ruben Fleischer
En qué plataformas se puede ver Uncharted: Fuera de mapa
Además de estar en Netflix, la película Uncharted: Fuera del mapa también puede verse en otras plataformas de streaming y alquiler, según el país. Algunas de las opciones incluyen:
- HBO Max: En julio de 2022, el largometraje llegó a esta plataforma.
- Prime Video: La película está disponible para ver en esta plataforma.
- Movistar Plus+: En algunas regiones, también se puede encontrar en este servicio.
- Disney+ y Hulu: La disponibilidad en estas plataformas puede variar según la región.
- Google Play: La película se puede comprar o alquilar a través de su servicio de películas.
