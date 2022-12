Daniela se mostró decepcionada por las actitudes de Thiago en Gran Hermano: «Me equivoqué»

Daniela, la última eliminada de Gran Hermano 2022, se mostró angustiada al ver distintas actitudes que tuvo Thiago dentro de la casa. Ambos habían mantenido una historia de amor en el reality.

En el resumen que le mostraron a la joven, Thiago admitía no estar «enganchado», manifestaba sus deseos de querer estar solo y hasta se mostró incomodo con algunas actitudes de ella.

Al ver las imágenes Daniela no pudo evitar la angustia: “Evidentemente me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera”, explicó la joven en el piso de Telefe.

“Me decía que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo; no me decía que era pesada. Si él hubiera sido sincero desde un primero momento, yo no lo hubiese presionado tanto. De hecho, yo no sentía que él estaba presionado”, añadió.

«El primer mes y medio Thiago estuvo atrás mío todo el tiempo. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos y quería que este con él. Y yo le decía ‘no, no, no’ por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo y no quería cag… por una calentura”, culminó le exparticipante que igualmente tiene chances de volver a la casa debido a la gala de repechaje.

Por qué Tomás Holder no participará del repechaje de GH

Los participantes eliminados de Gran Hermano 2022 tendrán hoy la posibilidad de regresar a la casa. Esta noche en el reality se llevará a cabo una gala de repechaje.

Llamativamente el que no participará de la gala será el primer eliminado Tomás Holder, quien optó por irse de vacaciones a Cancún.

“Hay cosas que no se pueden perder. Y si se pierden sí que estamos jodidos, hemos perdido casi todo, pero hay que salvar lo que amamos», escribió Holder en su cuenta de Instagram junto a una postal de su descanso.