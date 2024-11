Dante Spinetta contó como su padre lo incentivó a ser músico: «Nos ofrecía guita si sacábamos las armonías de Los Bealtles»

Dante Spinetta visitó «Generación Dorada», programa de Olga, y contó una curiosa anécdota con su padre, el legendario músico Luis Alberto Spinetta. El intérprete de Illya Kuryaki recordó como su papá lo introdujo en el mundo musical y que artistas se escuchaban en su hogar.

El músico Dante Spinetta visitó Generación Dorada el pasado martes, donde dialogó con Elizabeth «La Negra» Vernaci sobre la música latinoamericana, videojuegos, la saga de Star Wars y su padre, la legenda del rock, Luis Alberto Spinetta. El interprete de «Abarajame» recordó como su papá incentivaba la pasión por la música.

«Mi viejo escuchaba a Los Beatles absolutamente todo los días y nos ofrecía guita si sacábamos las armonías. Tipo íbamos en el auto con mis hermanos, me hacia las distintas voces, los distintos acordes, de ritmo, de todo. Era lo que se escuchaba todos los días, Santana, Hendrix y los Beatles», contó.

El rapero también detalló comenzó a interesarse por la música. «Mi viejo vio que yo tenía una afinidad con el ritmo, ya desde chico. También elegí una música muy rítmica, arranque tocando la batería, despues mi viejo me regaló una viola, no le di bola hasta que a los 15 años pasé toque una guitarra y no la solté nunca más«, explicó.

«Argentina es un lugar donde ha florecido música increíble. En ningún lado de habla hispana existe un Spinetta, un Charly García, un Fito Páez, Andrés Calamaro y Cerati. Eso se dio acá, se dieron un montón de cosas», reflexionó el miembro de Illya Kuryaki.

«Se siguen dando cosas mágicas y está buenísimo que se aprecie así. En los 80s era de «grasa» escuchar rock en español. Una cosa de cheto, pero anda a la concha de tu madre«, dijo el artista entre risas.