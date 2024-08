Darío Barassi dio detalles sobre su salud: “Vengo de épocas complejas”

En medio de los rumores de internación, finalmente, Darío Barassi subió redes un video para llevarles tranquilidad a sus seguidores de Instagram, quiénes están preocupados por su salud.

Esto fue lo que dijo Dario Barassi tras su internación

“Aclarando el escenario. Estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina. Sí, se puede”, escribió, positivo.

Es importante remarcar que el conductor se había presentado en la clínica con mareos y presión arterial alta, por lo que los médicos que siguen su caso le pidieron que llevara un holter por las siguientes 24 horas.

Dario Barassi: «En ningún momento estuve internado»

“En ningún momento estuve internado, no estoy en una situación de salud compleja; no pasó nada, estaba haciendo el programa y me empecé a sentir mal, tuve una sensación de inestabilidad y mareo, por lo que pedí cortar…”.

“Pusieron una ambulancia a disposición, me tomaron la presión y la tenía alta. Me medicaron y listo. Esto fue el jueves y el viernes pedí no grabar para hacerme chequeos porque la prioridad absoluta es mi salud…”.

“Todos los resultados, de los estudios de cabeza y corazón, me dieron bien, falta que me den el del holter”, sentenció, tranquilo, remarcando que también está tratándose las cervicales por un dolor muscular.

Con información de Ciudad Magazzine