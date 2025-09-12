Darío Cvitanich rompió el silencio sobre los rumores con Cande Lecce

Como si la ruptura del vínculo entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, tras 14 años de relación, fuera poco, en las últimas horas, el ex deportista debió referirse a un supuesto encuentro con la influencer Cande Lecce y terminó por deschabar la realidad de los hechos.

Tras separarse de Chechu Bonelli, Cvitanich negó un supuesto affaire con Cande Lecce

Según había contado la periodista Yanina Latorre en su programa “Sálvese quien pueda”, el periodista deportivo y la modelo se habían encontrado e iniciado incluso, un vínculo en la intimidad, al punto en que brindó detalles sobre ambas personalidades.

Por su parte, el deportista compartió la noticia a partir de portales web y refutó: “Falso total, gracias”. Sobre el link de la nota dejó el escueto, pero contundente escrito y desmintió por completo a la incipiente relación que se le adjudica.

“La conocemos por haber estado con parejas famosas. Ahora es periodista, pero fue mediática. Últimamente trabaja como columnista de Marina Calabró en la radio ¿Saben con quién salió Darío Cvitanich, una vez, y cuando vio que la chica había mandado un casting para Gran Hermano la ghosteó, le dijo chau? ¡Cande Lecce!”, había apuntado Latorre en su ciclo de América TV.