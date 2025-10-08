De los estudios de Pergolini al escenario del Gran Rex: Agustín “Rada” Aristarán será Willy Wonka en 2026

Luego de consagrarse en Matilda, School of Rock y Chanta, además de sorprender en el programa de Mario Pergolini con sus trucos de magia y divertidas intervenciones, Agustín “Rada” Aristarán asume un nuevo y desafiante rol protagónico: el del genial y excéntrico Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, el nuevo fenómeno teatral que desembarca en el Teatro Gran Rex en el invierno 2026.

Rada protagoniza “Charlie y la Fábrica de Chocolate” en el Gran Rex

Aristarán ya se lookeó como el recordado personaje que supo interpretar en cine Johnny Depp y que ahora llegará al teatro para sorprender a toda la familia en las próximas vacaciones de invierno.

Según informaron desde la producción del espectáculo, que estuvo a cargo de obras como La Sirenita, Matilda y School of Rock, será una puesta que combina humor, emoción y una desbordante imaginación.

El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.

Willy Wonka es un excéntrico genio del chocolate, dueño de una fábrica donde la imaginación y la fantasía se mezclan con el aroma a cacao. Misterioso y encantador, es capaz de despertar el asombro y la curiosidad de todos los que lo rodean. Con su ingenio, humor y una mirada que oscila entre la ternura y la extravagancia, invita a los niños a descubrir un mundo donde todo es posible.

La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.