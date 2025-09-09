Quién es Agustín “Soy Rada” Aristarán, el carismático presentador del late night de Mario Pergolini

Amante de Disney, cómico nato, mago, clown, actor, conductor, productor y director. Así se define Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, una de las personalidades más versátiles del entretenimiento argentino.

«Soy Rada», el artista multifacético de Bahía Blanca al mundo

Nacido en Bahía Blanca, Aristarán encontró en la magia su primer gran amor artístico. Ese camino lo llevó a explorar otros géneros hasta convertirse en un artista integral. El salto de su carrera se dio gracias a las redes sociales: su canal de YouTube supera los 432 mil suscriptores y en Instagram lo siguen más de 2 millones de personas.

Su popularidad lo llevó a la pantalla internacional. En 2018 estrenó en Netflix el especial Agustín Aristarán: Soy Rada, que se vio en más de 190 países. En 2021 presentó Soy Rada: Serendipia, que combinó humor y música, y con el que también se despidió del teatro ese mismo año.

De YouTube a la TV abierta

Aristarán condujo Match Game por El Trece, un formato de juegos que recupera la tradición de la televisión de entretenimiento. Además, en paralelo trabaja en uno de sus proyectos más queridos: RadaHouse, ciclo que ya lleva cuatro temporadas. Según sus propias palabras, se trata de “un culto a la pausa, a la conversación con la gente que admiro, al tiempo supuestamente muerto de la sobremesa”.

Por su programa pasaron grandes figuras como Natalia Oreiro, Mario Pergolini, Abel Pintos, Malena Guinzburg, Iván de Pineda y Darío Barassi, entre otros.

«Soy Rada» se luce junto a Mario Pergolini en el late night Otro día perdido

Hoy, «Soy Rada» sorprendió al sumarse como presentador y humorista al late night show de Mario Pergolini, Otro día perdido, emitido por El Trece. Allí despliega su carisma con monólogos, juegos y secciones de humor que lo conectan con una nueva audiencia en la televisión abierta.

La dupla Pergolini–Soy Rada ya genera repercusión: el conductor histórico del medio y el comediante bahiense logran un cruce de estilos que combina la irreverencia de Mario Pergolini con la frescura del mago y standapero.

El costado familiar de Soy Rada: su hija y su pareja, pilares en su vida

Padre de Bianca y pareja de la comediante Fernanda Metilli, Rada reconoce que ambas son pilares en su vida personal y profesional. “Ambas son protagonistas muchas veces en mis contenidos y Bianca ya es parte de mi programa que sale en Flow y en mi canal de YouTube. Mi pareja, que además de ser una comediante y actriz que admiro mucho en lo profesional, en lo personal es mi sostén. Ambas me potencian y me arrebatan”, aseguró en una entrevista.