De niño actor en Cebollitas a militante político: la nueva etapa de Martín Miani

Cebollitas fue un programa infantil muy popular entre los años 1997 y 1998, con un elenco juvenil en el cual los actores, en su mayoría, terminaron dedicándose a otras profesiones. Así fue el caso de Martín Miani, el chico que interpretó a Tomás en la ficción y que actualmente se lanzó a la política en el Oeste del Gran Buenos Aires.

Martín Miani, de Tomás en Cebollitas a militante activo en el Gran Buenos Aires

“Siento que le puedo aportar a la sociedad cosas positivas”, declaró el actual militante político de Morón, que comenzó su carrera como actor a los 9 años, tuvo un éxito tan rápido como fugaz y, a los 39, decidió dedicarse de lleno a la política en el lugar donde nació y se crió junto a su familia.

“Soy vecino de Morón de toda la vida y venimos trabajando desde hace un tiempo. Uno, desde afuera como ciudadano, ve cosas que no le gustan. La idea es tener herramientas para transformar, sea mucho o poco. Lo que me motiva es involucrarme y ayudar a mejorar la vida de las personas de mi barrio. Tengo tres hijos y quiero dejarles el legado del padre que se involucró con su comunidad”, aseguró en declaraciones radiales.

Sobre su paso por Cebollitas, Miani dijo que “pasaron 30 años aproximadamente desde Cebollitas y el programa sigue siendo muy recordado por nuestra generación. Me lo siguen mencionando con alegría, con buenos recuerdos, pero en ese momento había otra sociedad”.

“Las jornadas de grabación eran muy extensas y extenuantes. Incluso nos daban café con aspirina para aguantar las filmaciones”, recordó y reconoció que no fue lo ideal para un niño: “El balance que hago es positivo, pero si vos me preguntás si es un ámbito donde un niño puede desarrollarse con normalidad, te digo que no. Un chico de nueve, diez u once años debería tener otra rutina, otro espacio”.