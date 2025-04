¿De qué murió Val Kilmer a sus 65 años?

El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por sus papeles en películas como Top Gun, Batman Forever y The Doors, murió a los 65 años por una neumonía, según reveló su hija Mercedes Kilmer al diario The New York Times.

¿Qué le pasó a Val Kilmer?

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Kilmer había enfrentado un cáncer de garganta desde 2014, del cual logró recuperarse, aunque perdió la voz a causa del tratamiento.

Esa condición marcó su última aparición en la secuela Top Gun: Maverick (2021), donde volvió a interpretar al icónico Iceman, utilizando tecnología para recrear su voz.

Su salud había sido motivo de preocupación en los últimos años y fue el eje del documental «Val», presentado en el Festival de Cannes 2021, que repasó su carrera y su lucha contra la enfermedad.

