Decile adiós a los mensajes lentos de WhatsApp: activá esta opción y ganá velocidad

En el mundo actual, la inmediatez en las comunicaciones de las personas es parte fundamental e ineludible para la sociedad, más aún en espacios de trabajo donde la virtualidad gana cada vez más terreno y acorta distancias. Por eso, estar al día con los avances y ponerlos en práctica es una ventaja.

En tal sentido, esta función de WhatsApp mejora la velocidad del celular y mantiene las aplicaciones actualizadas sin que se note. Cuál es, cómo activarla y por qué conviene hacerlo, son algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen los usuarios.

WhatsApp: qué es la sincronización en segundo plano

En los celulares y computadoras modernas, la sincronización en segundo plano es una función que muchos desconocen, pero que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento general del dispositivo. Activarla no solo mejora la velocidad de respuesta de las aplicaciones, sino que, también mantiene los datos actualizados en todo momento.

Se trata de un proceso automático mediante el cual las aplicaciones actualizan su información sin necesidad de que el usuario las abra. Por ejemplo, el correo electrónico recibe nuevos mensajes, las aplicaciones de mensajería cargan conversaciones recientes y las redes sociales actualizan notificaciones mientras el dispositivo está en reposo.

WhatsApp: beneficios de la sincronización en segundo plano

El sistema operativo Android, iOS o Windows gestiona la conexión entre las aplicaciones y los servidores en la nube. Lo hace a intervalos regulares o cuando detecta conexión wifi, para evitar consumir demasiados datos móviles o batería. Así, cuando la persona abre una aplicación, esta ya tiene la información lista, sin demoras ni tiempos de carga extensos. Los beneficios principales de la sincronización en segundo plano son:

Da mayor velocidad de respuesta

Las aplicaciones abren más rápido porque ya están actualizadas.

Sincroniza datos automáticamente

Contactos, fotos o archivos se guardan sin intervención manual.

Optimiza el consumo de energía

El sistema coordina las actualizaciones de manera eficiente.

Brinda una experiencia fluida

Todo el ecosistema del dispositivo se mantiene en tiempo real.

Notificaciones al instante

No se necesita abrir las aplicaciones para enterarse de nuevos mensajes o alertas.

WhatsApp: el paso a paso para activar la sincronización en segundo plano

Mantener la sincronización en segundo plano activa y garantiza que el dispositivo funcione de manera más ágil y organizada. Si bien puede aumentar levemente el uso de batería, la diferencia se compensa con un acceso inmediato a la información y una experiencia mucho más eficiente, especialmente en entornos donde el tiempo de respuesta es clave. El paso a paso para activar la sincronización en segundo plano de WhatsApp:

Entrar en los Ajustes del sistema

Abrir el menú e ir, según el celular, a Configuración o Ajustes.

Buscar “Aplicaciones” o “Apps”

Una vez dentro del menú, elegir “Aplicaciones” y luego seleccionar WhatsApp en la lista.

Entrar a “Uso de datos” o “Datos móviles y wifi”

En esa sección se deberá utilizar la opción “Permitir uso de datos en segundo plano” y poner Activarla.

Revisar la optimización de batería

Si bien es opcional, en algunos equipos como Samsung, Xiaomi o Motorola, hay que entrar a “Batería, Optimización” y asegurarse de que WhatsApp no esté restringido en segundo plano.

NA