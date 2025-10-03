WhatsApp: cómo hacer videollamadas más divertidas usando fondos generados por la IA

¿Alguna vez pensaste en cambiar el fondo de las videollamadas para sentirte más cómodo frente a la cámara o simplemente para divertirte? Ahora es posible gracias a la inteligencia artificial, que llega a WhatsApp con una nueva función para crear escenarios únicos y darle un giro diferente a las reuniones virtuales.

Videollamadas de WhatsApp con fondos generados por la IA

La inteligencia artificial (IA) sigue transformando la manera en que los usuarios utilizan las aplicaciones cotidianas. En este caso, WhatsApp incorpora la posibilidad de generar fondos de llamada con IA, que se crean a partir de descripciones escritas por las personas. De esta manera, se pueden diseñar escenarios personalizados, desde oficinas modernas hasta paisajes futuristas, y usarlos como entorno durante las reuniones en línea.

Esta herramienta, impulsada por Meta AI, todavía se encuentra disponible en determinados países y admite varios idiomas. Aunque la función no está habilitada para todos los usuarios, es un anticipo de cómo la IA se integra cada vez más en la comunicación diaria.

Cómo crear un fondo con IA en WhatsApp

Abrir la cámara o unirse a una videollamada en WhatsApp.

o unirse a una videollamada en WhatsApp. Tocar el ícono de fondos.

de fondos. Deslizar las opciones y seleccionar Crear con IA.

y seleccionar Crear con IA. Escribir una descripción de la imagen que se quiere generar.

de la imagen que se quiere generar. Tocar el ícono para generar el fondo y aplicarlo en segundos.

También se pueden elegir imágenes sugeridas por la aplicación para inspirarse o generar nuevas opciones hasta encontrar el estilo ideal. Por el contrario, si se quieren quitar todos los efectos, hay que abrir la cámara o llamada, seleccionar el ícono y restaurar la vista original.

Fondo con IA en WhatsApp: seguridad y privacidad

Como todas las funciones de WhatsApp, los fondos de IA no afectan el cifrado de extremo a extremo. Por eso, las llamadas y mensajes siguen protegidos. Sin embargo, Meta aclara que algunas imágenes generadas pueden no ser precisas o apropiadas, y que el uso de esta herramienta está regulado por sus políticas de privacidad y condiciones de servicio.

La incorporación de los fondos de llamada con inteligencia artificial abre un nuevo nivel de personalización en WhatsApp. Más allá de lo estético, esta tecnología redefine cómo los usuarios se muestran en cámara, ofreciendo comodidad, creatividad y diversión en cada videollamada.

