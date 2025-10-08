Estafas en Río Negro: la Iglesia alertó de un falso sacerdote que hackea cuentas de WhatsApp en el Alto Valle 

Alertan por una persona que se hace pasar por sacerdote para realizar estafas. Foto. Imagen ilustrativa, gentileza TN

Desde el Obispado de Alto Valle alertaron que hay una persona en la diócesis que se hace pasar por sacerdote con el fin de realizar estafas. La maniobra es a través del hackeó de la cuenta de Whatsapp. Ya hubo damnificados en Río Negro por esta maniobra fraudulenta.

Estafas en la diócesis: alertan de alguien que dice ser el «Padre Matías»

Informaron que en las últimas horas hubo personas que recibieron llamadas telefónicas de número desconocido o bien desde el número +54 9 298 489 5193 de alguien que dice llamarse «Padre Matías» . Tiene la foto de un sacerdote en su perfil. Luego comunicaron que empezó a usar otro número (54 9 221 202 6770).

«Estar muy atentos, y no pasar jamás ningún código de seis o cuatro dígitos, que llegue al teléfono celular», indicaron.

«Esta maniobra es fraudulenta, y tiene por objeto apropiarse del WhatsApp y cuentas bancarias de sus víctimas», agregaron desde la Diócesis.

Explayaron cómo hace la maniobra. Primero la persona pregunta detalles personales relacionados con el trabajo y la familia. Luego les dice que les va a enviar un código de cuatro o seis dígitos por WhatsApp para agregarlos al nuevo grupo de Comunicación.

Aclararon que la Diócesis de Alto Valle «no está propiciando la creación de ningún nuevo grupo de Comunicación».

Estafas en Río Negro: algunas recomendaciones para no ser víctimas de estas maniobras

La estrategia de los ciberdelincuentes se apoya en el uso de WhatsApp como canal de contacto inicial. El mensaje suele tener un tono cordial y profesional, con detalles que le dan un aire de legitimidad. En este caso, el componente psicológico juega un rol clave. Haciéndose pasar por un «sacerdote» el estafador genera confianza inicial para luego avanzar con mayor facilidad. Una vez que la víctima confía, está dispuesta a entregar más información de la que debería.

Algunas recomendaciones para evitar caer en estafas. Cinco claves a tener en cuenta:

Desconfiá de lo que parece demasiado bueno: Si te llega un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido con una propuesta laboral increíble, no respondas. Esta es la principal puerta de entrada para el fraude.

Nunca compartas datos personales por mensajería instantánea: No des tu número de cuenta, claves, fotos del DNI ni ninguna otra información confidencial. Las empresas reales nunca solicitan estos datos por WhatsApp.

Investigá antes de actuar: Si te contacta una empresa, buscá en Google si realmente existe. Revisá su sitio web, su presencia en redes sociales y si figura en organismos oficiales. Si no hay información, probablemente se trate de una estafa.

Pedí más información y analizá las respuestas: Los estafadores suelen evitar preguntas concretas. Si al solicitar detalles evasivamente cambian el tema o responden con mensajes automáticos, es una señal clara de que algo no está bien.