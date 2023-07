Denuncian a Damián Córdoba por no pagar la cuota alimentaria de su hija: «Vivimos en un garage»

El reconocido cantante de cuarteto, Damián Córdoba, fue denunciado en las últimas horas por su expareja, quien lo acusa de no cumplir con la respectiva cuota alimentaria de la hija que tienen en común. La mujer relató a Intrusos (América) sobre el dramático presente que les toca vivir.

«Estamos viviendo en un garage, de prestado», alertó Juana en conversación con el periodista Pablo Layus. Y en la misma línea, agregó: «Me prometió hacerse cargo de nuestra hija y no cumplió».

La mujer confesó ante las cámaras del programa de Flor De La V que fueron a buscarla a Córdoba: “En este momento no tenemos comunicación, ni telefónica, ni ningún tipo de relación por el vínculo de él y la hija”.

«Yo lo conozco en junio de 2011 y quedo embarazada en abril de 2014 y él festejó ser padre con el Evatest. Me dijo ‘¿estás contenta? Yo me voy a hacer cargo‘ y después cuando nació la bebé ellos tuvieron un vínculo”, relató.

Reveló que luego, Damián Córdoba “se alejó porque tenía otro estatus de vida y nosotros éramos familia humilde”.

🔴 El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue denunciado por su ex



🗨️ "Me prometió hacerse cargo de nuestra hija"



🗨️ "Estamos viviendo en un garage prestado"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/d71gFhBnrt — América TV (@AmericaTV) July 25, 2023

Pablo Layús, quien la entrevistó, le consultó si «él quiso ocultar la existencia de su hija” y la mujer respondió que «sí». «Eso me empezó a asustar mucho, me perseguía, me mandaba a seguir, sentía presión, (enviaba) muchas cartas y amenazas para que ni siquiera le saque una foto a la bebé, para que no publique nada”, relató la mujer.

«Estamos viviendo en un garage, de prestado. La situación es muy incómoda y deprimente. Para ella también», expresó la mujer y mostró el lugar donde vive con la hija del músico y su otra hija. Ante las cámaras, sostuvo: «Esta es la cama de princesa de Ludmila, que está durmiendo ahí. Tenemos todo junto. No tenemos baño, compartimos«.

Juana contó que Córdoba «nunca aportó nada, es mi hija mayor y parientes míos los que me están ayudando”. Desde marzo de este año la Justicia determinó que el músico debe cumplir con la cuota alimentaria, pero que no lo estaría haciendo.