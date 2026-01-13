Sabrina Rojas habló de los audios de Luciano Castro y puso en duda el discurso de Griselda Siciliani

La conductora Sabrina Rojas volvió a referirse al escándalo que persigue a su ex pareja Luciano Castro tras la viralización de unos audios invitando a salir a una joven danesa en España mientras se encuentra en pareja con Griselda Siciliani.

A pesar de confirmar que los audios son verídicos y que existió al menos “un beso” entre la mujer y Castro, la relación entre los actores no se vio afectada por el escándalo, “Yo ya sé quién es. Lo elijo así”, según sostuvo Siciliani en una entrevista con Moria Casán.

Sabrina Rojas rompió el silencio por el escándalo de Luciano Castro y fue lapidaria

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi, Sabrina Rojas aconsejó al padre de sus hijos «dejar de lastimar» mujeres y puso en duda el discurso feminista de la actriz: “Él es un buen tipo, pero hay veces que pensás y decís ‘dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces’. Tenés que tener otro cuidado y de verdad es o quedate soltero o dejá de lastimar minas«.

Además, cuestionó la “aceptación” de Siciliani ante las conductas repetitivas que tiene Castro con sus parejas: “Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Ella tan empoderada, de pañuelo verde, estar diciendo ‘bueno, al gordo lo conozco así y así lo acepto‘. ¡Me parece que no! ‘Así lo acepto‘, no. No tiene por qué estar pasando este momento de estar dando la cara, de que sea un papelón. No, ‘el gordo no es así’, no. ‘Ojos que no ven, corazón que no siente’, pero ojos que no ven, corazón que no siente: no me quiero enterar y nos estamos enterando de todo”.

En la misma línea, Rojas planteó un interrogante sobre el discurso de independencia de la actriz: «¿Qué tan empoderado es este discurso? No aceptemos cualquier cosa con tal de estar con un cuerpo bonito».