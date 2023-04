Desesperado pedido de ayuda de Camila de Gran Hermano: «Necesito saber quién es»

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un duro momento. En las últimas horas utilizó sus redes sociales para un desesperado pedido de ayuda.

Tras su paso por el reality, la joven planeaba lanzarse de lleno como cantante pero a través de su cuenta de Instagram detalló que fue víctima de un fraude.

«Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de «Sola solita» como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es», comenzó en su descargo.

«Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como ‘¿qué carajos?’. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien porque no soy yo», añadió la exGran Hermano.

Gente la quieren cagar a Camila, ella NO subió nada a Spotify #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/qmhqqzLYYd — Nathalia 🤸🏼‍♀️🧸 (@Nathy9999) April 3, 2023

Thiago de Gran Hermano inauguró su verdulería

En el día de su cumpleaños, Thiago de Gran Hermano abrió su propia verdulería y frutería en el barrio de Laferrere, donde vive junto a su familia.

Los vecinos del barrio se acercaron a saludarlo, junto con algunos excompañeros del reality como Romina y Alexis, “Conejo”.

Quien no asistió al evento -que salió en directo en el programa A la Barbarossa- fue Daniela, con quien tuvo una relación amorosa dentro de la casa. “Está en una reunión”, explicó el exparticipante.