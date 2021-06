Tras la escandalosa separación, ¿Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato?

A fines de abril, tras recibir el alta por complicaciones en su cuadro de coronavirus, Horacio Cabak se vio envuelto en un gran escándalo. Su pareja Verónica Soldato hizo públicas supuestas infidelidades y aseguró que estaba dispuesta a separarse del actor. Sin embargo en las últimas horas el periodista Ángel de Brito reveló que la pareja piensa en la boda.

"Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak", anunció esta mañana De Brito en su programa Los ángeles de la Mañana. La noticia sorprendió a todos.

Según contó el periodista de espectáculo, esta vez Soldato no le escribió para contarle los detalles. "Esta vez no fue ella. No me mandó un video. No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor", indicó el conductor.

"Avísennos con tiempo así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", tuiteó Cabak después del anuncio de De Brito.

El último fin de semana, Cabak había contado que en su casa estaba todo en orden. "Afortunadamente está todo resuelto. Acá en la televisión no se resuelve nada, acá venimos a charlar. Para tranquilizar a todo el mundo, vivo en mi casa hace mucho tiempo con mi mujer, con mis hijos, quédense tranquilos, está todo bien", había manifestado.

