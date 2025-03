Detuvieron a Santiago Martínez tras la denuncia penal, que hizo Emily de «Love is Blind»

Según lo compartido por Fede Bongiorno en su cuenta de X, Santiago Martínez fue detenido hace unas horas por violencia de género. Hace un tiempo, Emily Ceco, participante de Love is Blind Argentina, sorprendió a todos al revelar que fue víctima de violencia de género por parte de su esposo Santiago Martínez, a quien conoció en el reality de parejas. Su duro testimonio generó conmoción en las redes sociales y sus compañeros del show salieron en su apoyo.

«Fefe» Bongiorno confirmó la noticia en X

Ahora, el periodista de espectáculos, conocido como Fefe reveló y confirmo en su red social X, que el participante de Love Is Blind se encuentra detenido y que se lo acusa de tentativa de femicidio, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. Bongiorno, anticipó también que en las próximas horas se le tomará indagatoria.

🗞️ Me confirma el abogado de Emily que acaban de DETENER a Santiago Martínez por los delitos de:



— Tentativa de femicidio

— Lesiones leves agravadas

— Privación ilegítima de la libertad agravada



En estas horas se le tomará indagatoria pic.twitter.com/PkcoiuDZ6z — fefe (@fedeebongiorno) March 7, 2025

Qué dice la denuncia penal de Emily de Love is Blind a Santiago Martínez por violencia de género

Tras relatar en el streaming de Bondi la situación que vivió, la joven de 25 años compartió con Fede Bongiorno la denuncia judicial que realizó el martes 11 de febrero a las 15 horas en la localidad de General Rodríguez.

El documento indica que “el sábado a las 4 horas, momento en que estaban juntos hizo indiferencia de ella. Que estaban juntos en su habitación, que ella se acercó a abrazarlo. Su esposo comenzó a referirle insultos y a denigrarla como mujer. Que tras esta situación, ella comenzó a juntar sus ropas. Que Santiago comenzó a agredirla con puños en la cabeza, mientras ella juntaba sus ropas. Que tras esta situación ella dejó de juntar sus ropas e intentó salir de la habitación, que el denunciado le impidió que salga de la habitación, que este la empujó sobre la cama que comparten. Que ella quedó sobre la cama y Santiago se le arrojó encima, que seguidamente el denunciado sujetó el brazo izquierdo de ella poniéndolo sobre su cuello haciendo fuerza. Manifiesta que el denunciado con su propio brazo la sujetó de su cuello, que este le refería ‘hace dos horas no pensás en el pelotudo, no llorabas, no te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices…”.

La joven continuó relatando el actuar de su pareja tras haberla violentado: «Que este le seguía impidiendo salir de la habitación. Manifiesta que el denunciado se burlaba de ella y la denigraba refiriendo que era igual a las personas que la rodeaban. Que el denunciado se retiró de la habitación y se quedó en la cocina. Que ella le solicitaba que la dejara ir al baño, que este le trababa la puerta de la casa y le decía que no se vea al espejo. Que ella no podía abrir su ojo a raíz de la agresión. Que ella pudo ingresar al baño ya que le rogó al denunciado que necesitaba ir al baño. Que Santiago le alcanzó hielo y le refería que en dos días se recuperaba de las lesiones, que este seguía burlándose de ella. Menciona que ella le solicitó de nuevo que la dejara irse del hogar, y este se negaba refiriendo que la iban a ver con las lesiones».

Emily reveló que su pareja intentó perdirle disculpas por las lesiones y que ella, por miedo a su reacción, las acepto: “Refiere que tras estos hechos, Santiago le clamo perdón de lo que había hecho y le pidió que se recostaran juntos en la cama. Que ella accedió a recostarse con el denunciado pero por el temor no durmió. Que al día siguiente, en horas de las mañana tras despertar ambos en la habitación, Martínez le rogaba que lo perdone”.

Finalmente, el escrito indica que la joven «solicita la restricción perimetral, reintegro de sus pertenencias y cese de hostigamiento a Martínez Santiago».

Cómo pedir ayuda en casos de violencia de género