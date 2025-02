El calvario que sufrió Emily Ceco de Love is Blind por parte de Santiago Martínez: «le pedía que me dejara de pegar»

Emily Ceco fue al programa «El ejército de la mañana» para contar el calvario que vivió con Santiago Martínez, el joven al que conoció en el reality «Love is Blind», que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi, por Netflix, y con quien tenía previsto casarse en breve por Iglesia. La joven decidió relatar el duro episodio de violencia de genero al que la sometió su pareja. Qué pasó.

Emily denuncio a Santiago Martinez por golpes y ahorcarla. La privo de su libertad. Emily 2 dias estuvo fingiendo para poder escaparse a la casa de su hermana pic.twitter.com/abC3p34vtH — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 13, 2025

Insultos, manipulación y golpes: el calvario por el que pasó Emily Ceco

«Él la golpeaba. Ella logro separarse. Todo venia bien y de repente el INFIERNO. El amor puede ser ciego pero no violento», anunciaron desde «El ejército de la mañana», de Bondi Live, antes de recibir a Emily Ceco, una de las participantes de Love is Blind, quien el maltrato que recibió por parte de Santiago Martínez.

La joven llegó con anteojos de sol para tapar uno de los golpes que le quedaron marcados en su cara y no paró de llorar en toda la entrevista que concedió en la señal de streaming, donde contó la dura situación que le tocó vivir.

«Estoy lo mejor que puedo, por suerte estoy con mi familia, vengo con los lentes porque tengo la cara así, yo la pasé muy mal, le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar», expresó la joven, antes de quebrar en llanto y contar que el martes pasado hizo la denuncia. La justicia le otorgó una perimetral y un botón antipánico.

La influencer ya había recibido violencia psicológica por parte de Martínez, sin embargo, el episodio más grave ocurrió este fin de semana, cuando su pareja la golpeó brutalmente. «Nos íbamos a casar por Iglesia, me organizaron una despedida de soltera sorpresa, fuimos a ver ‘Sex’ (obra de teatro) con mi mamá y mis hermanas. Cuando le conté me dijo ‘qué bueno amor, divertite’, él se fue a trabajar y a la noche lo pasamos a buscar».

«Cuando llegamos a casa no me hablaba, lo abracé y me saca, me dice ‘andate, sos una pajera, sos una puta como todas con las que fuiste’. Me cambié, pedí un uber para irme, me sacó el teléfono y me cortó la llamada, me dijo que no me iba a ningún lado«, continuó relatando entre lagrimas la joven.

«Me pegó una trompada en la cabeza, me dijo ‘sos un puta’ y me volvió a pegar, me empujó contra la cama, es muy grandote, me empezó a ahorcar con mis brazos, le decía ‘por favor, dejame, me estás lastimando mucho’ y me decía ‘hace dos horas no llorabas, llorá ahora'», siguió contando Ceco el durísimo episodio.

«Lo empujé, le pegué una patada en los huevos, se tiró contra mí y me empezó a ahorcar, le mordí la mano, me puso la cara contra la cama y me empezó a pegar en la cabeza, empecé a gritar por ayuda. Lo escupí y me dijo ‘sos una negra villera’, mientras me pegaba me empezó a escupir a mí«, detalló.

Emily fingió que estaba todo bien por temor y el domingo le pidió ayuda a su hermana: «Me fui de mi casa con lo puesto y la llave, me escapé. Me fui a lo de mi hermana, se dio cuenta, me empezó a mandar mensajes. Me decía que seguramente me fui con otro«.

El 22 de febrero se iban a casar por Iglesia, pero ella canceló la boda. Él pensaba anunciar a los invitados que lo postergaban por un error de fechas del salón y hasta le pidió que si los llamaban para el Bailando dijeran que siguen juntos para no perder la oportunidad laboral.

Con información de Noticias Argentinas

