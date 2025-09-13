Domingo imperdible en La Peña: El Puma Rodríguez, Los Palmeras y cumpleaños de Lizy

Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa promete otra jornada repleta de música, humor, cocina y grandes invitados. En esta ocasión, La Peña se viste de fiesta para recibir, por primera vez y en vivo, a José Luis «El Puma» Rodríguez, quien llegará con todo su carisma y sus canciones inolvidables. Además, el ritmo inconfundible de Los Palmeras hará vibrar al público con un show imperdible.

Lizy Tagliani celebra su cumpleaños en La Peña con Sandra Mihanovich

Como si fuera poco, Lizy Tagliani celebrará su cumpleaños en vivo, acompañada por la voz inigualable de Sandra Mihanovich, en un momento lleno de emoción. Y para cerrar el programa con pura energía, el grupo El Zar se suma a la fiesta con su estilo fresco y potente.

Como cada domingo, no faltarán las delicias de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en la cocina, el repaso deportivo a cargo de Ariel Rodríguez, y todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco estará en la Pulpería con su simpatía de siempre.