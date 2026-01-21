¿Veremos dos lunas en el cielo? Todo sobre el asteroide 2025 PN7 en Argentina

El cielo nocturno sobre Argentina y el resto del mundo cuenta con un nuevo e inusual protagonista. La NASA ha confirmado que el asteroide 2025 PN7 se ha convertido en un compañero constante de la Tierra en su viaje alrededor del Sol.

Aunque no es un satélite natural como nuestra Luna, este cuerpo rocoso de unos 19 metros de diámetro se comportará como una «segunda luna» aparente hasta, al menos, el año 2038, según informó la NASA. El hallazgo, realizado originalmente por astrónomos en Hawái, abre una ventana de estudio sin precedentes para la comunidad científica internacional y los observatorios del hemisferio sur.

«Dos lunas»: ¿se podrá ver desde Argentina el asteroide 2025 PN7?

A pesar de la expectativa que genera el término «segunda luna», los especialistas de la NASA aclaran que el 2025 PN7 no será visible a simple vista desde ningún punto del país. Debido a su reducido tamaño y su baja capacidad para reflejar la luz, este visitante cósmico pasará desapercibido para el ojo humano.

Para detectarlo, se requieren telescopios de alta precisión o equipos astronómicos profesionales. En Argentina, esto representa una oportunidad técnica para centros de monitoreo y observatorios que, al igual que sus pares internacionales, participan en el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra (NEO). Aunque sea invisible para el público general, su presencia es una valiosa oportunidad para entender mejor la dinámica de los asteroides que interactúan con nuestro campo gravitatorio.

Cuasi-lunas: los acompañantes silenciosos de nuestro planeta

El concepto de cuasi-luna es clave para entender por qué el 2025 PN7 es tan especial. A diferencia de la Luna, este asteroide no está atrapado por la gravedad terrestre, sino que orbita el Sol en una trayectoria casi idéntica a la de la Tierra.