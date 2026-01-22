ATENEA, el satélite argentino que irá al espacio: «El objetivo es validar tecnologías para futuras misiones espaciales argentinas»

La Argentina será parte de una misión histórica hacia la Luna. En el marco del programa Artemis de la NASA, el país participará de Artemis II, el primer vuelo tripulado que orbitará el satélite natural en más de cinco décadas, a través del microsatélite ATENEA, desarrollado íntegramente en el país. El integrante del equipo técnico de Ingeniería, Santiago Husain Cerutti, habló con RIO NEGRO RADIO sobre el proyecto y dio detalles.

Escuchá a Santiago Husain Cerutti en RIO NEGRO RADIO

La misión Artemis II será la primera en más de cinco décadas en orbitar la Luna con personas a bordo. Se trata de un vuelo de prueba de aproximadamente diez días, diseñado para validar los sistemas que permitirán futuras misiones humanas más complejas.

La misión tiene previsto su lanzamiento a partir del viernes 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. ATENEA viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS), el lanzador más potente desarrollado por la NASA.

Según explicó Santiago Hussein Cerruti, ingeniero electrónico de la UBA e integrante del equipo técnico de ATENEA, la posibilidad de integrar esta misión se inscribe en un proceso que comenzó en 2020, cuando Estados Unidos impulsó los Acuerdos Artemis, orientados a la cooperación espacial pacífica.

El programa Artemis contempla una serie de misiones progresivas con el objetivo de avanzar hacia una presencia humana sostenida en la Luna. En ese contexto, Cerruti señaló que “estos acuerdos dan una visión de muy largo plazo” y se apoyan en “la relación histórica que tiene la Argentina con la NASA desde hace más de 30 años”.

Artemis II será una misión de prueba en la que una cápsula con cuatro astronautas realizará una órbita alrededor de la Luna para validar sus sistemas. “Los países que suscribieron los acuerdos Artemis pueden usar la infraestructura desarrollada por Estados Unidos, en particular el cohete, para poner sus propios satélites”, detalló el ingeniero.

En ese marco, la Argentina participará junto con Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita, que también incorporaron microsatélites al lanzamiento. ATENEA es un CubeSat clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el lanzador más potente desarrollado por esa agencia hasta el momento.

“Primero llega a los 70.000 kilómetros y ahí se produce la separación”, explicó. En ese punto se liberan los satélites, mientras la cápsula continúa su viaje hacia la Luna. “Nosotros quedamos en una órbita elíptica que vuelve hacia la Tierra”, agregó.

Durante ese recorrido, el microsatélite argentino probará distintos desarrollos tecnológicos. “El objetivo principal es validar las tecnologías críticas para las futuras misiones espaciales argentinas”, afirmó Cerutti. En ese sentido, explicó que “probamos componentes que después van a ir en satélites más grandes, más caros y con aplicaciones comerciales”.

Entre los desarrollos que volarán en ATENEA se incluyen sistemas de posicionamiento, sensores y estructuras. Por ejemplo, uno de los instrumentos es un GPS desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, que según Cerutti, necesita alcanzar un alto nivel de madurez tecnológica antes de ser incorporado en misiones de mayor escala.

Aunque se trata de una misión experimental, los desarrollos que se validan tienen impacto directo en la vida cotidiana. Cerutti destacó que las tecnologías probadas en ATENEA pueden aplicarse a satélites destinados al agro, la minería, la pesca, el petróleo, el gas y el monitoreo ambiental.

El lanzamiento de Artemis II cuenta con una primera ventana prevista para el 6 de febrero, aunque la fecha no es definitiva. “Son ventanas de oportunidad: cinco días en los que se decide si se lanza o no”, explicó Cerutti.

La decisión depende de múltiples factores, entre ellos el clima en la base de lanzamiento en Florida, las condiciones del clima espacial y el estado técnico del cohete. “Si hay tormentas, mucho viento o una tormenta solar que afecte las comunicaciones, se suspende”, indicó. Si no se concreta en febrero, habrá nuevas ventanas en las semanas siguientes. Mientras tanto, el equipo argentino sigue atento a las definiciones de la NASA.

Para Cerutti, la misión representa un hito tanto personal como colectivo. El ingeniero se especializó en «control de orientación del satélite». «Cuando lo lanzas tenés que primero orientarlo al sol para que se carguen las beterías, una con los paneles solares y sistemas», explicó. «No sé para dónde me va llevando el rumbo con esta misión Atenea, pero es muy motivador para mi«, cerró.