Dua Lipa y Callum Turner muy enamorados en las calles de Los Ángeles

Luego de ser vistos muy juntos en el estreno de una famosa serie, el actor de «Animales fantásticos» y la cantante de «Levitanting» le mostraron su relación al mundo besándose en una terraza en West Hollywood, luego de cenar en un restaurante japones.

Si bien ninguno de los dos ha hablado de la relación, una fuente anónima le dijo a Page Six que «Es algo reciente aunque están locos el uno por el otro.» Esa misma noche, se filtró un vídeo donde bailaban abrazos en la premier de «Masters of the Air«.

Hace unas semanas, Dua Lipa concedió una entrevista a la revista Rolling Stone donde expresó como vive sus vínculos románticos: «En el amor y en las relaciones, siento que lo doy todo o nada. Cuando estoy con alguien, estoy ahí para dar el cien por cien, mi todo».

Dua lipa y Callum Turner a los besos en @ Los Angeles pic.twitter.com/ob5IbMH9mE — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) January 17, 2024

Esta semana, la pareja de artistas británicos fue vista en público nuevamente. Esta vez, estuvieron paseando juntos en las calles de Beverly Hills, por la tarde mientras disfrutaban de un café. Muy enamorados compartiendo besos y abrazos fueron fotografiados por los paparazzis.

La cantante inglesa se separó recientemente del director de cine francés Romain Gavras. La pareja llevaba 8 meses juntos y los motivos de la separación nunca fuera confirmados, aunque los rumores afirman que ella quería centrarse en su carrera.

Por su parte, el actor estuvo en pareja con la actriz Vanessa Kirby, quien interpreta a Margarita en «The Crown». La relación duro 6 años, entre 2014 y 2020.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER THE NEW IT COUPLE pic.twitter.com/bEAplZA5eO — َ (@_duafiles) January 31, 2024

La pelea entre Dua Lipa y Liam Gallagher

La intérprete de «Levitating» habló sobre su próximo disco con la revista Rolling Stone (la edición estadounidense) y generó polémica entre los fanáticos del brit pop. Entre los sonidos que Dua recuperará en su nuevo álbum se encuentra el britpop, género musical sumamente popular en los 90s en Inglaterra. Las bandas más importantes de dicho movimiento fueron las enemistadas Oasis y Blur.

“La verdad, no he tenido ningún encuentro con ellos. A veces hay que separar el arte de la persona…. Estoy más conectada con el elemento musical. La forma de actuar [de algunos artistas del britpop], las cosas que han hecho y dicho, son odiosas, sin duda. Esa es su especialidad”. dijo a la revista estadounidense Dua sobre los cantante del Britpop.

Ante estos dichos, una fan le preguntó a Liam Gallagher, ex Oasis, que pensaba al respecto. «Esta celosa» contestó en un tuit el interprete de «Don’t look back in anger». A lo que una fanática le argumentó: «Dua es una de las estrellas pop más grandes del planeta, ella no esta celosa de vos y tiene un punto. Vos y Noel(Gallagher, hermano del cantante e integrante de Oasis) fueron tremendamente odiosos en los 90’s y 00’s y muchos otros hombres del Britpop fueron idiotas misóginos».

«Esta celosa porque nosotros podemos insultar y mandar gente a la mierd* y ella no puede» respondió contundente.