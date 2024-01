Salió el tráiler de Avatar, la leyenda de Aang ¿Cuándo y dónde se estrena?

Sokka, Katara, Aang, Zuko y el bisonte volador Appa regresarán en una nueva temporada en Netflix. La serie es una adaptación de la serie animada Avatar: La leyenda de Aang, transmitida entre 2005 y 2008 por la pantalla de Nickelodeon.

El live-action traído por Netflix fue muy esperado por los fanáticos aunque también muchos están escépticos sobre la calidad de la serie. Los creadores del original Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko abandonaron este nuevo proyecto por diferencias creativas con la plataforma de streaming.

Sin embargo el nuevo director, Albert Kim declaró que ambos colaboraron con él en esta nueva entrega. Justo antes de la partida de DiMartino y Konietzko, Kim les preguntó como llevar a cabo la importante tarea.

«La conversación abarcó una gama de pequeñas cosas realmente nerds sobre las que nadie, excepto los fanáticos acérrimos, podría preguntarse (preguntas sobre la madre de Katara o la ascendencia de Aang).» dijo el nuevo showrunner a Entertainment Weekly.

La serie será estrenada en el lunes 22 de febrero. Contará con un elenco con nombres nuevos y algunos viejos conocidos. Ian Ousley (13 reasons why) dará vida a Sokka, Kiawentiio Tarbell (Anne with and E) será Katara y Gordon Cormier tendrá el honor de ser Aang. La elección del elenco fue aplaudida por muchos fans de la serie por contar con actores de ascendencia asiática, ya que la serie esta ampliamente inspirada por diversas culturas de dicho continente.

Este no es el primer live action de La Leyenda de Aang: en 2009 se estrenó una película con el mismo nombre dirigida por M. Night Shyamalan (Sexto Sentido y Fragmentado) pero fue un fracaso en taquilla y crítica. Los fanáticos esperan que este live action pueda ser una adaptación que le haga justicia a la influyente historia.

Mientras esperamos el 22 de febrero se pueden reproducir las 3 temporadas de la animación en Netflix.

Otros estrenos que llevan a Netflix en febrero

Netflix amplia su catálogo nuevamente con incorporaciones y estrenos, entre ellos:

-Doctor House: temporadas de la 1 a la 8 estarán disponible a partir del 1 de febrero.

–Alma Mía: la película argentina llegará a la plataforma el 7 de febrero.

–La Saga de Crepúsculo: 15 de febrero.

–A través de mi ventana 3: 23 de febrero.

– La Ley y el Orden: temporadas de las 6 a la 8 estarán disponibles a partir del 15 de febrero.

-Flash: la temporada 9 estará disponibles a partir del 22 de febrero.

–El Pantano, Milenio: 22 de febrero.