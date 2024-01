Tini Stoessel en crisis y peleada con su papá, Alejandro: Qué habría pasado entre ellos

Tini Stoessel se encuentra en un momento muy especial de su vida: luego de haber enfrentado algunos problemas de salud mental, está abocada a la grabación de un nuevo disco. Sin embargo, eso estaría atravesado por una crisis con su papá, el productor Alejandro Stoessel.

Todo indica que la relación con Rodrigo de Paul y su posterior ruptura habría sido uno de los detonantes de la pelea entre Tini Stoessel y su padre, ya que apuntan que hubo exigencias de parte de la familia de la artista para que se dedique por completo a su agenda laboral.

“Tini no habría tenido un muy buen año el 2023 en cuanto a la salud mental. Ella lo contó mucho en sus shows. Sé que habría estado medicada por ataques de pánico” indicó al respecto Pochi, de Gossipeame, sobre la situación de la cantante con su papá, Alejandro Stoessel.

Este controversial vínculo entre Tini Stoessel y su papá quedaría plasmado en el nuevo disco de la cantante, que se encuentra en proceso y en breve se conocerán los temas.

Tini «se inspiró en todo eso que le estaba sucediendo y el álbum que ella va a sacar no sería de canciones comerciales, sino relacionadas a todo esto que le pasó» agregó Pochi respecto de la actualidad de la cantante.

Qué pasó entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro

Pochi, de Gossipeame, agregó que Tini Stoessel tiene un tema por resolver con Alejandro, su papá, y que probablemente la tenga a maltraer. “El conflicto se habría iniciado porque Stoessel, con mente de productor le habría dicho que esas canciones que ella quiere sacar en su nuevo álbum ‘no son tan comerciales’. Recomiendó que haga otro tipo de disco”, aseguró la panelista.

“Ella sintió que no fue apoyada por el padre. Este disco no habría sido producido por él, sino por la productora habitual, pero sin el padre involucrado. El padre habría estado pensando más en lo comercial. Obvio, ella ya no es más una nena. Toma las decisiones de su vida” concluyó Pochi sobre el presente de Tini Stoessel.