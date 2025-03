El abogado italiano de Wanda aclaró cómo sigue la causa por el divorcio de Mauro Icardi

El abogado italiano de Wanda Nara, Giuseppe Di Carlo, habló con Sergio Lapegüe para su programa de América y explicó cómo continúa la causa por el divorcio de Mauro Icardi.

Separación y divorcio en Italia son dos procesos diferentes

«En Italia, separación y divorcio son dos procesos diferentes, no se puede acceder al divorcio si no se hizo la separación y tienen que pasar 12 meses de la separación para que se pueda pronunciar el divorcio», comenzó a explicar el abogado.

«En noviembre de 2024, Mauro solicitó el divorcio, en marzo salió la sentencia parcial de separación, pero no están definidas la manutención ni la tenencia de las menores y no se llegó a discutir la infidelidad porque el juez no tiene las pruebas todavía», aclaró Di Carlo.

«Si hay infidelidad, perjudicaría a Wanda en la manutención», afirmó Di Carlo y explicó que la separación lo que hace es que queden suspendidas las obligaciones conyugales.