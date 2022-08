El actor Eugenio Derbez sufrió un accidente y tendrá que ser operado

El actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente, que le produjo lesiones importantes y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

«Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud», comunicó su esposa Alessandra Rosaldo tras explicar que el intérprete se vio involucrado en un accidente «hace un par de días».

Indicó que el proceso de recuperación será «largo y difícil» para el actor, de 60 años Rosaldo comentó que deberá estar «varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación«.

Según amplió el medio Chisme No Like, el actor se fracturó el hombro. No se conocieron detalles de cómo ocurrió.

Derbez es conocido mundialmente por varías producciones filminas. Entre ellas, CODA que fue premiada con un Oscar a la mejor película del año. También, entre otros papeles, uno de ellos ser la voz del burro en Shrek.