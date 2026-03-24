El actor John Malkovich visitó el Teatro Colón antes de su presentación en Buenos Aires

El actor estadounidense John Malkovich mantuvo una movilizada agenda por los diferentes puntos turísticos de Buenos Aires, en el marco de su visita al país para presentar su obra teatral «El infame Ramírez Hoffman», que tendrá una única función el viernes 27 de marzo en el Teatro Ópera.

John Malkovich en Buenos Aires: su agenda antes del Teatro Ópera

El actor cenó el pasado viernes con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, en la reconocida parrilla Don Julio, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

El sábado por la mañana, Malkovich, la creadora del espectáculo Anastasya Terenkova y el trío que interpreta a Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias comenzaron su visita por el barrio de Recoleta hasta terminar en Microcentro.

El itinerario porteño comenzó en la cúpula del Obelisco, donde pudieron apreciar una vista panorámica de la ciudad, y continuó en el Teatro Colón. Junto a la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y el director del Teatro Colón, Gerardo Grieco, recorrieron la Sala Principal, el Salón Dorado y los camarines, conociendo de cerca la infraestructura del mítico teatro.

“Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires que son uno solo“, expresó Malkovich a la prensa.

Para concluir la hoja de ruta, los artistas ensayaron en el Auditorio de la Fundación Beethoven para la función única del espectáculo del próximo viernes.

De qué trata “El infame Ramírez Hoffman”

Basada en textos del autor chileno Roberto Bolaño, Malkovich ofrecerá una interpretación que combina actuación, literatura y música, acompañado por el trío musical liderado por la pianista Anastasya Terenkova, junto a Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón, entre otros: Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias.

La obra narra la historia de Ramírez Hoffman, un aviador-poeta que escribe versos en el cielo mientras forma parte del aparato represivo de la dictadura chilena de Pinochet.