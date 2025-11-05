Quién es María Belén Ludueña, la mujer de Jorge Macri que espera su primer hijo

La periodista y conductora María Belén Ludueña atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: junto a su esposo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, espera su primer hijo. La noticia fue confirmada recientemente y generó una ola de mensajes de cariño en redes sociales, donde la pareja suele mostrarse unida y cómplice.

María Belén Ludueña anunció su embarazo y compartió su felicidad con Jorge Macri

Nacida en Mar del Plata, Ludueña es abogada por la Universidad FASTA y más tarde se formó como periodista, profesión en la que construyó una sólida trayectoria. Comenzó trabajando en los medios de su ciudad natal y, gracias a su talento y carisma, dio el salto a la televisión nacional.

Su primer gran reconocimiento llegó cuando se incorporó a América TV, donde fue conductora del noticiero Buenos Días América y luego de América Noticias. También formó parte del equipo de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, acompañando a Juana Viale en la conducción. En paralelo, desarrolló distintos proyectos en radio y en el ámbito académico, combinando su perfil periodístico con su formación jurídica.

En 2025, Ludueña se sumó a El Trece, donde continuó mostrando su versatilidad frente a cámara, y también fue reconocida por su compromiso con temas sociales y su participación en campañas solidarias. Su estilo empático y su profesionalismo le valieron el respeto tanto del público como de sus colegas. Se mostró muy sensible en más de una oportunidad frente a las cámaras y en uno de los programas de “Mujeres Argentinas” reveló que se encontraba haciendo un tratamiento para quedar embarazada.

Estuvo unos días de vacaciones y ahora encara el nuevo desafío de conducir un programa en las tardes de El Trece, ya con la noticia más feliz de su vida confirmada por ella misma: “Felices con la noticia de tu llegada”.

A Jorge Macri lo conoció hace varios años, y en 2022 sellaron su amor con una elegante boda en Mar del Plata, su ciudad natal. Desde entonces, se muestran como una pareja sólida, que combina el mundo de la política con el de los medios.