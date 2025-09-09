El casamiento de Matías Alé en riesgo: un error en su divorcio complica todo

El actor Matías Alé está pocos pasos de dar el “sí” con su novia Martina Vignolo, aunque un detalle puso en jaque la relación y es que aún no está separado de su ex mujer María del Mar y, según aseguró el mismo intérprete, ocurrió por un percance en el divorcio expres.

A semanas del “sí”, Matías Alé se enteró de que su divorcio nunca se concretó

En medio de proyectos laborales que ponen a la pareja sobre las tablas, aguardan por encontrarse en el altar, lo que debería ocurrir el próximo 23 de octubre, pero, según el relato de Alé, se habría enterado del percance al querer realizar la celebración en Mar del Plata.

“Lourdes Cena que es la jueza de paz me pidió los datos de los dos y me mandó un mensaje en mayúsculas donde me dijo ‘Vos no estás divorciado’. Hace casi 10 años, se hizo un divorcio exprés, pero faltó una tasa judicial”, contó el intérprete.

Es que a la hora de realizar el acuerdo de finalización del matrimonio, Matías atravesaba un difícil momento: “En marzo de 2016 estaba muy medicado y no salía de mi casa. Me hicieron firmar el divorcio y pensé que se había terminado”.

“Tenemos fecha para el 23 de octubre. Llamé a las fuentes, hace una década, las causas no estaban digitalizadas y el abogado que llevaba el divorcio se murió. Así que tenemos firmar un oficio para que digitalicen la causa”.

“Ya presentaron el oficio para ver si lo pueden registrar. Si no llega a suceder por algo, hay mucha gente que nos quiere ayudar”, concluyó el intérprete.