Matías Alé sorprendió al contar que dejó la medicación psiquiátrica por decisión propia: «Ser yo» 

Matías Alé pasó por un momento muy difícil al atravesar un «brote psicótico con delirio místico«, y desde entonces venía tomando distintas medicaciones para mantenerse estable. Sin embargo, ahora el mediático reveló que dejó de tomarlos.

¿Qué dijo Matías Alé sobre sus medicamentos?

“Estoy bien. La verdad es que pasé por un tema delicado y el año pasado hice un click. A veces a uno lo estigmatizan por tener un brote. Cada caso es personal y por cómo le sucede a cada uno”, comenzó en actor en diálogo con Lape Club Social, y sumó: “Yo hoy estoy muy bien y es que hace un año y casi cinco meses tomé una decisión muy importante. Estaba tomando siete pastillas por día para poder vivir y dije ‘no las tomo más’. Las dejé por completo, pero tomaba para hacer cualquier cosa”.

🗣️ MATÍAS ALÉ: "TOMABA SIETE PASTILLAS POR DÍA", Y DIJO: "HACE UN AÑO Y MEDIO DECIDÍ NO MEDICARME MÁS"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/K28LQ3uDFq — América TV (@AmericaTV) June 19, 2025

“Yo me veía mejor y dije que era yo y mi alma. Podía pasar que en 15 días me ponga a gritar un padre nuestro con un lobo marino o volver a ser yo, y acá estoy. Yo tomé la decisión, pasé el tiempo y lo charlé con mi psiquiatra», continúo Matías Alé y reveló: “Firmé un papel con el médico liberándolo de que si a mí me llegaba a pasar algo en este tiempo él no tiene ninguna responsabilidad. Él me dijo que no le parecía correcto, pero que lo íbamos a ir viendo. Hoy me siento muy bien».

¿Qué dijo Matías Alé sobre su salud en el Cantando 2024?

«Yo desde que pasé lo que pasé, yo vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si yo me voy. Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Y si me voy, les digo gracias y fui feliz. Y si me quedo, voy a ir mejorando», afirmó.

Por otro lado, el participante admitió: «Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días. Con Migue Granados hicimos La Cruda, donde por primera vez, después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien», y sumó Matías Alé: «Entonces, sepan que para mí es un montón estar acá con los chicos y con ustedes. Chicos, yo tarareaba en una ducha de un neuropsiquiátrico y hoy estoy acá».