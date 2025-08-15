El conmovedor saludo de Wanda Nara a Zaira por su cumpleaños

Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su hermana Zaira Nara por su cumpleaños número 37. La empresaria compartió un screenshot de una charla entre ambas y expresó el amor que le tiene.

Wanda Nara celebró los 37 años de Zaira con un emotivo mensaje en redes

“Feliz cumpleaños, te amo con todo mi corazón, sos lo más importante de nuestra familia, te amo y somos afortunados de tenerte y aprender del gran corazón que tenés, tu bondad no la tiene nadie”, escribió Wanda.

También resaltó las cualidades de su hermana, destacando su rol en la familia y la ayuda permanente que le brinda a la hora de cuidar a sus hijos: “Gracias por enseñarnos tanto, tus valores ya no existen y me dan orgullo. Sos la mejor mamá, tía, madrina y Hermana”, concluyó el tierno saludo.