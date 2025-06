Zaira Nara estalló en redes tras ser acusada de “vividora” por su relación con Forlán

Con Wanda Nara como foco del ojo mediático, Zaira no se quedó atrás y estalló en redes sociales luego de que dos usuarios la acusaran de “vividora” durante su relación con Diego Forlán y trajo a colación la frase “Menos mal que no me casé”.

Zaira Nara respondió a una seguidora y recordó su separación de Forlán

Desde un perfil de X (antes Twitter) con marcada predilección hacia Mauro Icardi y en contra de Wanda Nara, una cibernauta publicó: “Forlán, el único que vio las cosas como son y huyó”. Clara alusión a que el futbolista que fue novio de Zaira Nara-según opinión de la mujer- tendría motivos suficientes para dejar el vínculo -comparando con las separaciones de Wanda-.

Este comentario llegó a consecuencia de la publicación de otro usuario que señaló: “De la que se salvó Forlán con esa familia de vividores de los Nara”. No obstante, la conductora no se quedó callada y refutó.

“Señora María ¿Por qué habla sin saber? La que terminó esa relación fui yo”, apuntó Zaira antes de dejar un emoticón que envía un beso. Este deje de sarcasmo fue compartido por la misma que inició el conflicto y respondió con un corazón rojo.

Por su parte, la modelo, por lo menos mediáticamente, cuenta con la publicación de agradecimiento por no haber llegado al altar, a su favor. Así fue que en 2011, la hermana de Wanda descubrió un mensaje en el celular de su prometido y decidió cancelar la boda.

No era la primera vez que la entonces pareja causaba revuelo en los medios de comunicación: en 2010 ocurrió un incidente con motores de lancha desarmados que ambos intentaron pasar durante un viaje y fueron demorados en la aduana.