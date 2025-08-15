Qué dijo Wanda Nara cuando se enteró de que L-Gante la dejó de seguir en redes

Wanda Nara regresó al país tras pasar unos días en México, donde grabó algunos capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina junto a su co-conductor Darío Barassi. En su vuelta, la empresaria se refirió a los temas del momento y compartió su opinión sobre la determinante actitud de su “amigo”, L-Gante.

Wanda Nara habló de L-Gante, Ayrton Acosta y su conflicto con Mauro Icardi a su regreso al país

La prensa que esperó a Wanda Nara en el aeropuerto le consultó sobre su vida amorosa, fue allí cuando reveló que el jugador de Boca, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente. A su vez, mencionó que nunca “volvió” con L-Gante, sino que tan solo son amigos y que se tiene mucho cariño.

Sobre el regreso de Elián con Tamara Báez, lo que habría llevado al cantante a dejar de seguir a Wanda en redes sociales, ella dijo “no interesarle lo que dice» porque «con ella tiene la mejor”.

También, volvió a hablar de la situación de sus hijas con su ex pareja, Mauro Icardi, y reveló que aún no coordinaron un encuentro en Turquía porque no hay “nada que le garantice que ella pueda volver”, pero que ofreció un lugar a 20 minutos de allí, sin embargo aún no obtuvo respuesta del futbolista

Wanda Nara, sobre L-Gante: “Elián estaba con minas al lado mío”

“Con Elián funcionamos muy bien como amigos. Estaba con minas al lado mío. Ahora volvió con la ex. Elián es así. Nunca le haría un planteo, lo felicito. A todas mis parejas, les enseñé a priorizar el amor”, sorprendió la mediática al ser consultada por su llamativo vínculo de idas y vueltas con Elián “L-Gante” Valenzuela.